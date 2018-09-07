Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!

Hele bir de yemeyi seviyorsak o işkence biraz daha ağırlaşır. Fakat diyet baskısının altına girmeden, bazı alışkanlıklar geliştirerek de o fazlalıkları vermek mümkün. Hem böylesi daha sağlıklı. Şimdi size 10 maddede diyet yapmadan kilo vermenin yollarını anlatacağız.

1- Su, bu süreçte en büyük yardımcın. Hem besleyici hem tok tutucu hem de çok yemeni engelleyici bir özelliği var. Bu yüzden özellikle yemeklerden önce bir bardak su içmek seni tok tutar.

2- Kalitesiz karbonhidratları hayatından çıkar. Yani beyaz ekmek, beyaz şeker, pirinç, makarna gibi besinler yerine tam tahıllı ekmek, bal, bulgur, kepekli makarnayı tercih et mesela.

3- Yeni bir yemek yeme düzeni geliştir. Sık ye ama porsiyonların küçük olsun. Ana öğünler dışında bir kase yoğurt, bir kase salata, bir avuç badem, fındık ya da ceviz yemeyi ve bir bardak süt içmeyi dene.

4- Diyet ürünlerini pek tercih etme. Evet, diyet ürünler nasılsa düşük kalorili diye fazla fazla yediğimiz şeyler. Oysaki asıl bu durum zararlı. Hele ki içine tatlandırıcı katılmış olanlar en zararlısı.