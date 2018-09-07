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Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DİYET HABERLERİ  | 07.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

Fazlalıklarımızdan kurtulmak istediğimizde belki de en zorlandığımız durum, diyet denen mide guruldatıcı sürece girmektir. Yok kibrit kutusu kadar peynir yok yağsız salata derken hayatın tadı tuzu kalmaz. Tamam 1, en fazla 2 hafta için çekilebilir bir durumdur bu belki ama bunu dönem dönem yapmak ya da hep dikkat etmek zorunda olmak hafiften işkence gibi gelir.

Diyet yapmayayım ama kilo vereyim diyenler buraya!

Hele bir de yemeyi seviyorsak o işkence biraz daha ağırlaşır. Fakat diyet baskısının altına girmeden, bazı alışkanlıklar geliştirerek de o fazlalıkları vermek mümkün. Hem böylesi daha sağlıklı. Şimdi size 10 maddede diyet yapmadan kilo vermenin yollarını anlatacağız.

1- Su, bu süreçte en büyük yardımcın. Hem besleyici hem tok tutucu hem de çok yemeni engelleyici bir özelliği var. Bu yüzden özellikle yemeklerden önce bir bardak su içmek seni tok tutar.

2- Kalitesiz karbonhidratları hayatından çıkar. Yani beyaz ekmek, beyaz şeker, pirinç, makarna gibi besinler yerine tam tahıllı ekmek, bal, bulgur, kepekli makarnayı tercih et mesela.

3- Yeni bir yemek yeme düzeni geliştir. Sık ye ama porsiyonların küçük olsun. Ana öğünler dışında bir kase yoğurt, bir kase salata, bir avuç badem, fındık ya da ceviz yemeyi ve bir bardak süt içmeyi dene.

4- Diyet ürünlerini pek tercih etme. Evet, diyet ürünler nasılsa düşük kalorili diye fazla fazla yediğimiz şeyler. Oysaki asıl bu durum zararlı. Hele ki içine tatlandırıcı katılmış olanlar en zararlısı.

5- Diyet yapmak kadar zorlayan bir başka durum da düzenli spor yapmak ya da spor salonuna gitmektir. Bunlar yerine hayatına hareket katabilir, her gün sevdiğin bir şarkıda dans edebilir, yarım saatlik yürüyüşlere çıkabilirsin.

6- Tatlı krizlerinde şunları yemeyi dene: Bir parça bitter çikolata, 1 tane sütlü tatlı, bir kase ballı yoğurt ya da bir bardak tarçınlı süt. İlk başta zor gelse de zamanla alışacaksın. Hatta tatlı bile gelecek. ????

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7- Tok tutan şeyler yiyerek uzun süre tok kalabilirsin. Mesela haşlanmış yumurta, bir parça et, bir avokado gibi. Akşam yemeğini de çok geç yememelisin. Yoksa yediklerini sindiremez ve üstüne bir de uykusuzluk çekersin.

8- Ne kadar uykusuz kalırsan o kadar çok yemek yersin. Çünkü vücudunun enerjiye ihtiyacı var ve bunu uykudan alamadıysa yemekten almak ister. Bu yüzden günde en az 7, en fazla 9 saat uyumalısın.

9- Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürür. Bu da kilo vermeyi zorlaştırır. Bu yüzden midenin sinyal vermesini beklemeden bir şeyler atıştır.

10- Kola, diyet kola, konsantre meyve suyu, aşırı alkol tüketiminden uzak dur. Bunlar yerine taze sıkılmış meyve sularını, 1-2 fincan sade kahveyi, sade sodayı ve suyu tercih edebilirsin.

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme

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