Diz ve dirsek kararması nasıl geçirilir?

Cilt kararması sorununu yaşayan kişiler genellikle bölgeyi kapatma eğilimindedir. Koltuk altı,

genital bölge gibi sürekli tıraş halinde olan ve kapalı kalan bölgelerde bu tür sorunların

yaşanması gayet normaldir. Cinsiyet fark etmeksizin herkes de görülebilir, daha çok yaz

aylarında iyice belli olur.

Özellikle kadınlar estetik görünümünü etkilediği düşüncesi ile bu durumu daha çok kafasına

takar. Yaz aylarında kıyafet seçimini bile etkileyen bu durumun çözülmesi oldukça önemlidir.

İşte size birkaç tarif.

* Dirsek kararmasına karbonat kürü

Karbonat cildinize temizleyici etki gösterir ve cildin rengini açar. Bir çorba kaşığı karbonatı süt ile karıştırın. Hamur kıvamında bir karışım elde edeceksiniz bu karışımı dizlere ve dirseklere dairesel hareketlerle uygulayın. İki günde bir bu işlemi tekrar edebilirsiniz. Renk değişikliği görülene dek bu sürece devam edebilirsiniz.

* Zerdeçal, bal ve süt maskesi

Zerdeçalın ağartıcı etkisinin yanında antiseptik etkisi de bulunur. Bal ise cildi nemlendirir. İkisi

ise bir araya geldiğinde cilt kararmaları için oldukça etkili bir yönteme dönüşür.

Zerdeçal ile sütü karıştırın, daha pürüzsüz bir hamur haline getirmek için içine bal ilave edin.

Dirsek ve dizlerde oluşan kararmaların üzerine masaj yaparak sürün ve en az 20 dakika

kadar bekletin. Islak elinizle maskeyi sürdükten sonra 2 dakika boyunca cildinizi ovun. Daha

sonra su ile yıkayın.