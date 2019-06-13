Dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sansürü asla kabul etmediklerini belirterek, "Televizyon dizilerinin toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor." dedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, televizyon kanallarında ve internet ortamında yayınlanan dizilerde şiddet, silah, ölüm, kadını aşağılayan ifadelerin yer aldığını, bunlar olmadan dizi yapılamayacakmış gibi bir anlayış bulunduğunu söyledi.

2018'de 440 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 317 kadına cinsel şiddet uygulandığını ifade eden Taşcıer, televizyon dizilerinin buna etkisinin açık olduğunu, bu nedenle "Dizilerin Şiddet Karnesi" isimli bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Taşcıer, en çok izlenen diziler arasından rastgele seçim yaparak, belirlenen 8 yapımın birer bölümünü izlediklerini ve bu raporu hazırladıklarını belirtti.

Dizileri kadına yönelik şiddet, kadının güçsüz gösterildiği, şiddet söylemenin olduğu, psikolojik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin desteklendiği, silah ve ölüm sahnelerinin olduğu başlıklar altında incelediklerini aktaran Taşcıer, araştırmanın sonucuna göre, 8 dizide toplam 23 sahnede kadına yönelik şiddet uygulandığını ifade etti.