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Dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: - "Sansürü asla kabul etmiyoruz ancak televizyon dizilerinin toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sansürü asla kabul etmediklerini belirterek, "Televizyon dizilerinin toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor." dedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, televizyon kanallarında ve internet ortamında yayınlanan dizilerde şiddet, silah, ölüm, kadını aşağılayan ifadelerin yer aldığını, bunlar olmadan dizi yapılamayacakmış gibi bir anlayış bulunduğunu söyledi.

2018'de 440 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 317 kadına cinsel şiddet uygulandığını ifade eden Taşcıer, televizyon dizilerinin buna etkisinin açık olduğunu, bu nedenle "Dizilerin Şiddet Karnesi" isimli bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Taşcıer, en çok izlenen diziler arasından rastgele seçim yaparak, belirlenen 8 yapımın birer bölümünü izlediklerini ve bu raporu hazırladıklarını belirtti.

Dizileri kadına yönelik şiddet, kadının güçsüz gösterildiği, şiddet söylemenin olduğu, psikolojik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin desteklendiği, silah ve ölüm sahnelerinin olduğu başlıklar altında incelediklerini aktaran Taşcıer, araştırmanın sonucuna göre, 8 dizide toplam 23 sahnede kadına yönelik şiddet uygulandığını ifade etti.

Bir dizinin yalnızca bir bölümünde en az 3 kez kadına yönelik şiddet sahnesi bulunduğunu anlatan Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bu sahnelerden 4'ü babanın kızına, diğerleri de erkeğin eşine, kadına yaptığı şiddet, işkence, tecavüz edilmeye çalışılması, sandalyeye bağlanması, kafasına zorla silah dayandığı sahneler. 30 sahnede genel şiddet bulunuyor. Bu sahnelerde boğma, tokat atma, sopalarla dayak atma, fare zehiriyle zehirleme, silahla vurulma ve işkence sahneleri mevcut. İzlenen 8 dizide en 219 kez silah gözükmüş ve ateşlenmiş. Söz konusu sahnede her türlü silah var. Öyle bir hal almış ki sanki silahın olmadığı bir sahnenin çekilmesi mümkün değil. İzlenen 8 dizinin de ortak özelliği hepsinde silah sahnesinin bulunması."

Dizilerde çok sayıda fiziksel şiddet sahnesinin yer aldığını belirten Taşcıer, "52 sahnede şiddet söylemi bulunurken, bunların 32'si ölüm tehdidi. Ölüm tehdidinin toplumda yarattığı olumsuz durum, özellikle çocuklar üzerindeki etki de dikkatle düşünülmesi gereken bir durum." dedi.

Ölümlerin, dizilerin neredeyse vazgeçilmezlerinden olduğunu, izlenen 8 dizinin yalnızca bir bölümünde çatışmalar ve infazlardan 41 kişinin öldüğünü aktaran Taşcıer, "Sansürü asla kabul etmiyoruz ancak bu dizilerin kontrol edilerek, toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor. Zira olumsuz etkileri maalesef toplumun şiddete olan duyarsızlığını artırıyor." diye konuştu.

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