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Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki

05.01.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalılar, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık tenis turnuvasında oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulmasına tepki gösterdi.

Djokoviç'in Avustralya Açık için aşı muafiyeti almasına tepki

Avustralyalılar, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya Açık tenis turnuvasında oynayabilmesi için aşı kurallarından muaf tutulmasına tepki gösterdi.

Turnuvaya katılan tüm oyuncuların ve görevlilerin aşılanmış olması ya da bağımsız bir uzman heyetinin vereceği muafiyete sahip olması gerekiyor.

Organizatörler ise şampiyon tenisçiye herhangi bir özel muamelede bulunulmadığnı savunuyor.

Ancak, bir çoğu uluslararası ya da eyaletlerarası seyahatte bulunamayan Avustralyalılar, yetkilileri, siyasetçileri ve Djokoviç'in kendisini eleştirdi.

Avustralya Açık yetkilisi Craig Tiley, 26 sporcunun tıbbi muafiyet içi başvurduğunu ve federal kurumların belirlediği kurallar uyarınca sadece "birkaz" muafiyet verildiğini söyledi.

Turnuva 17 Ocak'ta Melbourne kentinde başlayacak. Djokoviç Instagram hesabında yaptığı açıklamada "Noel tatili döneminde sevdiklerimle kaliteli zaman geçirdim ve bir muafiyet izniyle turnuvaya gidiyorum. Başlayalım 2022. Birkaç haftalık turnuvada tenis yaşamaya ve solumaya hazırım" dedi.

Aşılanma durumuyla ilgili bir şey söylemeyen Djokoviç geçen Nisan'da "Şahsen ben aşıya karşıyım ve seyahat için birilerinin beni aşıya zorlamasını da istemem"dedi.

Karar, özellikle dünyanın en sıkı kısıtlama rejimlerinden birinde yaşamak zorunda kalıp, ilk kez onbinlerce günlük vakayla karşılaşan ülkede çok tartışmalı.

Birçok kişi daha önce hükümeti, zengin ve ünlülerin istediğini yapmasına izin verirken, sıradan insanların hasta ve ölmek üzere olan sevdiklerinden uzakta bırakmakla suçluyor.

Bir acil servis doktoru olan Stephen Parnis Twitter'da "Ne kadar iyi bir tenis oyuncusu olduğu umurumda değil. Aşıyı reddediyorsa, alınmamalı. Bu muafiyet doğruysa Covid-19 riskini azaltmak adına çok yanlış bir mesaj yolluyor. Aşı saygıyı gösterir Novak" dedi.

Avustralyalı oyuncu Alex de Minaur da basın toplantısında "Çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Tüm söyleyeceğim bu" dedi.

Tıbbi muafiyet başvuruları iki ayrı heyet tarafından isme bakılmadan değerlendiriyor. Kalp hastalıkları gibi akut rahatsızlıklar geçerli nedenler arasında gösteriliyor.

Ancak Djokoviç'in hastalığı yakın bir dönemde geçirip, aşıyı yaptırmamış olması da bir ihtimal.

Victoria eyaleti yönetiminden bakan Jaala Pulford kararın "üzücü" olduğunu kabul etti ancak Djokoviç'in özel bir muamele görmediğini tekrarladı.

Hem Pulford hem de Tiley, Djokoviç'e kamuoyuna daha fazla bilgi vermesi çağrısı yaptı.

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