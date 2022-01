“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” filminin beklenen fragmanı yayınlandı

Spiderman: No Way Home’un jeneriklerinden sonra yayınlanan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin fragmanı Marvel hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Disney tarafından birçok kez ertelenen yapım sonunda izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Diğer Marvel filmlerinden farklı olarak fragmanı jenerik arkasında yayınlanan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin fragmanı internet üzerinden de paylaşıldı.

SERİNİN İLKİ OSCAR ADAYI GÖSTERİLMİŞTİ

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2016 yılında Scott Derrickson’un yönetmenliğinde vizyona giren Doctor Strange filminin devamı niteliğinde seyircisinin beğenisine sunulacak. İlk film dünya çapında 677 milyon dolar gişe hasılatına ulaşmıştı ve ‘En İyi Görsel Efekt’ kategorisinde Oscar adayı olarak gösterilmişti. Serinin devamı olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’in yönetmen koltuğunda ise Sam Raimi yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumbertbatch’ın yanı sıra Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor ve Xochitl Gomez gibi isimler yer alacak.