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Doğal antibiyotik olan sarımsağın hasadı başladı

24.04.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağı, pandemi dolayısıyla yoğun talep görmüştü. Fiyatın da yükselmesi üzerine çiftçiler, bu sene daha çok alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdi. Geçen sene yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsağın bu sene 35 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşti. Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayan Araban sarımsağı her yerden talep görüyor.

Doğal antibiyotik olan sarımsağın hasadı başladı

Pandemi döneminde özellikle bağışıklığı güçlendirdiği için yoğun rağbet gören sarımsağın hasadı başladı.

500 dönüm sarımsak eken çiftçi Sait Öziş, Yeşillik sarımsağın hasadına başladıklarını belirterek, “Yeşil sarımsağın hasadına başladık. Bir hafta sonra firiklik sarımsağında hasadı başlayacak. Yeşil sarımsak Yemeklerde kullanılıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır. 9. Ayın 15’inde ekim yapmıştık. Hasadına başlıyoruz. Mayıs’ın 5’inde sofralık kuru sarımsağında hasadı başlayacak. Şuan önce sarımsağımızı söküyoruz. Sonra tek tek soyuyoruz. Daha sonra ipin üzerine diziliyor. Bağlandıktan sonra traktöre yüklüyoruz ve suda yıkanıyor. Sipariş veren yerlere gönderiyoruz. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz” dedi.

''SARIMSAK HASADIMIZ BEREKETLİ OLSUN''

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun sarımsak hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Araban’ın ilk firiklik sarımsak hasadına çiftçilerimiz bugün başladı. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti sarımsakta sıcağı sever” şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK''

Altun, Araban sarımsağının Türkiye ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağını dile getirerek, “Sarımsağın ekimine 9. Ayın başlarında başlıyoruz. 5. Ayda sökümü başlar. Özelliğimiz Türkiye’de ilk hasat bizde olur. ilk dikimde bizde olur. Şuanda yarı firiklik hasadı başladı. Aybaşında sofralık sarımsak hasadı başlayacak. Geçen sene 15-20 bin dönüm sarımsak ekilmişti bu sene ise 35-40 dönüm arasında sarımsak ekildi. Sebebi ise yoğun talebi karşılamaktır. Çünkü sarımsak her şeye derman doğal antibiyotiktir. Türkiye’nin 81 iline sarımsak gönderiyoruz. Bu sene Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Mustafa Korkmaz ise 400 dönüm sarımsak ektiğini belirterek, verimden memnun olduğunu söyledi. Hasadı bugün başladıklarını ve şuanda sarımsağın sofraya hazır olduğunun altını çizdi.

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(İHA)

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Gaziantep
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