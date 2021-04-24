Doğal antibiyotik olan sarımsağın hasadı başladı

Pandemi döneminde özellikle bağışıklığı güçlendirdiği için yoğun rağbet gören sarımsağın hasadı başladı.

500 dönüm sarımsak eken çiftçi Sait Öziş, Yeşillik sarımsağın hasadına başladıklarını belirterek, “Yeşil sarımsağın hasadına başladık. Bir hafta sonra firiklik sarımsağında hasadı başlayacak. Yeşil sarımsak Yemeklerde kullanılıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır. 9. Ayın 15’inde ekim yapmıştık. Hasadına başlıyoruz. Mayıs’ın 5’inde sofralık kuru sarımsağında hasadı başlayacak. Şuan önce sarımsağımızı söküyoruz. Sonra tek tek soyuyoruz. Daha sonra ipin üzerine diziliyor. Bağlandıktan sonra traktöre yüklüyoruz ve suda yıkanıyor. Sipariş veren yerlere gönderiyoruz. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz” dedi.

''SARIMSAK HASADIMIZ BEREKETLİ OLSUN''

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun sarımsak hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Araban’ın ilk firiklik sarımsak hasadına çiftçilerimiz bugün başladı. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti sarımsakta sıcağı sever” şeklinde konuştu.