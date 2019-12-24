Doğal peeling hazırlamanın püf noktası

Herkesi kıskandıracak canlı ve parlak görünümlü bir cilt için öncelikle cildinizin temizliğine özen göstermeniz gerekir. Bu nedenle; makyaj yapmamış bile olsanız olumsuz çevre koşullarından kötü etkilenen cildinizi her akşam temizlemenizi öneririz.

TEMİZ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İLK KURAL

Püf Noktası: Yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemeniz için temizleme jellerine muadil olarak evde hazırlayabileceğiniz basit bir tarif bulunuyor. Yarım limonun suyu, yüzünüzü temizlemeye büyük ölçüde yardımcı olur. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa limon suyunun içine bal ekleyerek içeriğini yumuşatabilirsiniz. Karışımı pamuk yardımıyla cildinize hafifçe bastırarak sürün. Bu bakım yöntemi cildinizi ferahlatabilecek ve canlandırabilecektir.

DOĞAL PEELING

Peelingin asıl amacı ciltteki ölü deriyi atarak cilde parlak bir görünüm vermektir. Piyasadaki pahalı ürünlerin aksine evde bu işlemi toz şeker yardımıyla kolayca yapabilirsiniz.

Püf Noktası: 2 tatlı kaşığı toz şekere bir miktar zeytinyağı gezdirerek elde ettiğiniz karışımı elinizle cildinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem sırasında cildinizi çok yormadan hafifçe bastırmanız önemli. Toz şekerin taneleri cildinizi canlandırırken zeytinyağı kaybedilen nemi sağlayacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz peeling uygulamasını çok sık yapmamanızı tavsiye ederiz.