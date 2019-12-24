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Doğal peeling hazırlamanın püf noktası

Betül Kurucu Betül Kurucu
CİLT HABERLERİ  | Son Güncelleme

Canlı bir cilde sahip olmak için çok fazla para harcamak gerektiğini düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyebiliriz. Evde bulunan malzemeleri değerlendirerek de parlak ve hayalinizdeki cilde sahip olmanız mümkün. Nasıl mı? İşte bu sorunun cevabı...

Doğal peeling hazırlamanın püf noktası

Herkesi kıskandıracak canlı ve parlak görünümlü bir cilt için öncelikle cildinizin temizliğine özen göstermeniz gerekir. Bu nedenle; makyaj yapmamış bile olsanız olumsuz çevre koşullarından kötü etkilenen cildinizi her akşam temizlemenizi öneririz.

TEMİZ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İLK KURAL

Püf Noktası: Yüzünüzü etkili bir şekilde temizlemeniz için temizleme jellerine muadil olarak evde hazırlayabileceğiniz basit bir tarif bulunuyor. Yarım limonun suyu, yüzünüzü temizlemeye büyük ölçüde yardımcı olur. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa limon suyunun içine bal ekleyerek içeriğini yumuşatabilirsiniz. Karışımı pamuk yardımıyla cildinize hafifçe bastırarak sürün. Bu bakım yöntemi cildinizi ferahlatabilecek ve canlandırabilecektir.

DOĞAL PEELING

Peelingin asıl amacı ciltteki ölü deriyi atarak cilde parlak bir görünüm vermektir. Piyasadaki pahalı ürünlerin aksine evde bu işlemi toz şeker yardımıyla kolayca yapabilirsiniz.

Püf Noktası: 2 tatlı kaşığı toz şekere bir miktar zeytinyağı gezdirerek elde ettiğiniz karışımı elinizle cildinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem sırasında cildinizi çok yormadan hafifçe bastırmanız önemli. Toz şekerin taneleri cildinizi canlandırırken zeytinyağı kaybedilen nemi sağlayacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz peeling uygulamasını çok sık yapmamanızı tavsiye ederiz.

SALATALIK

Su oranı çok yüksek bir besin olan salatalık; lezzetinin yanı sıra inanılmaz derecede sağlıklı bir bakım ürünü olarak da bilinir. İçerdiği vitaminler sayesinde cildinize taze bir görünüm sağlar ve gereken nemi geri kazandırır.

Püf Noktası: Salatalığın suyunu sıkıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyerek nemlendirebilirsiniz. Bunun yanında suyunu tamamen çıkarmak yerine salatalığı rendeleyip püre haline getirebilir, yüzünüze maske olarak sürüp 10 dakika bekledikten sonra suyla temizleyebilirsiniz.

BAL VE TARÇIN

Bal ve tarçın bir araya geldiklerinde inanılmaz bir cilt bakım ürünü oluşturur. Özellikle cildi sivilcelerden arındırmak için en etkili kür olabilir.

Püf Noktası: Yaklaşık 2 tatlı kaşığı bala bir miktar toz tarçın ekleyin, iyice karıştırıp temizlenmiş yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekleyen karışımı ılık su ile yavaşça temizleyin. İlk seferde bile cildinizin pamuk gibi olduğuna ve düzenli yaptığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin iyileşmeye başladığına şahitlik edebileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı peeling

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