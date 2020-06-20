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Doğal yaşam böyle görüntülendi! Çiftleşirken kalp olan yusufçukları hiç böyle görmediniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler ünlü doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan tarafından kayıt altına alındı. Türkiye'de ilkbahar aylarında Nilüferlerin en yoğun görülebildiği mekan olan Bursa Karacabey Longoz'u endemik bitkileri, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları ve doğal güzellikleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan ve dünyada eşine ender rastlanan longoz (su basar ormanı), hem su yüzeyindeki Nilüferlere hem de bu doğa harikasının dinginliğini mesken tutan birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki 4 longozdan biri olan ve Dalyan Gölü'nden beslenen "Karacabey Longozu", ilçe merkezine 25 kilometre uzaklığındaki Bayramdere Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Eski adı Karacalar Adası olarak bilinen longoz, Kocaçay Deltası'nın taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi'ne döküldüğü bölgede oluşuyor. Bölge 400-450 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

NADİR KUŞ TÜRLERİNİ BARINDIRIYOR

Longoz, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Göl, kış mevsiminde aldığı yağışlarla su seviyesini giderek yükseltiyor ve bunu taşkınlar sırasında longoza bırakıyor. Yağışlar sonrası oluşan taşkınlarla meydana gelen bataklıkları her yıl mayıs ayından itibaren nilüferler sarıyor.
Endemik bitki türleri, ilkbaharda açan nilüferler, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.
Longoz ormanlarındaki doğal hayatı fotoğraflayan ödüllü doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan; Eylül ayına kadar zamanının büyük bir bölümünü bu bölgede geçirdiğini söyledi. Koparılması yasak olan nadide Nilüfer çiçeklerini fotoğraflayabilmek için suyun beline kadar ulaştığı bölgelerde dolaştığını belirten Turhan, "Bu çiçekleri fotoğraflamak sabır ve gayret gerektiriyor. Çiçek yapısı gereği ufak bir sesten bile ürküp kendisini kapıyor. Bu sebeple bu çiçekleri açık halde fotoğraflamak neredeyse imkansız hale geliyor. Günün sonunda çekilen kareleri izlemek yorgunluğu atmamıza sebep oluyor" dedi.
Turhan, Nilüfer çiçeklerinin yanında longoz ormanında doğal yaşamlarını devam ettiren böcekler, kurbağalar ve kuşlarında fotoğraflarını kayıt altına alıyor. Özellikle toplum arasında kalp böceği olarak bilinen yusufçuk böceklerinin çiftleşirken kalp figürü oluşturan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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