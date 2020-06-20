Doğal yaşam böyle görüntülendi! Çiftleşirken kalp olan yusufçukları hiç böyle görmediniz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan ve dünyada eşine ender rastlanan longoz (su basar ormanı), hem su yüzeyindeki Nilüferlere hem de bu doğa harikasının dinginliğini mesken tutan birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki 4 longozdan biri olan ve Dalyan Gölü'nden beslenen "Karacabey Longozu", ilçe merkezine 25 kilometre uzaklığındaki Bayramdere Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Eski adı Karacalar Adası olarak bilinen longoz, Kocaçay Deltası'nın taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi'ne döküldüğü bölgede oluşuyor. Bölge 400-450 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.