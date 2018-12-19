Doğanın mucizesi zeytinyağının bu sırlarını biliyor muydunuz?

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Zeytinyağı, hücreleri kansere yol açan hasarlardan korur. Ayrıca kabızlıktan kurtulmayı sağlar.

*Araştırmalar östrojen reseptörünün colon kolon kanseri üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

DAHA İYİ CİLT, SAÇ, TIRNAK VE KEMİK İÇİN

Zeytinyağı cilt, tırnak ve saç için de faydalıdır. Bu onarımlar tırnak ve saç büyümesini teşvik eder, besler ve nemlendirir. Saç veya cilt maskesi gibi kullanabilirsiniz, ancak içten alındığında zeytinyağı daha yararlı olacaktır.

KARACİĞERİ TEMİZLEMEK İÇİN

Karaciğer vücudumuz için çok önemli bir işlev görür: tüm iç sistemlerimizi temizler. Ama bazen karaciğer detoksuna da ihtiyacımız var ve bunu zeytinyağıyla yapabilirsiniz! En iyi sonuçları elde etmek için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1/3 limon suyunu bir bardakta karıştırın ve tüketin.

KİLO VERMEK İÇİN

Zeytinyağı, doluluk hissi veren daha sağlıklı bir yağ türü olan çok miktarda yağ asidi içerir. Tereyağına alternatif olarak kullanabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN