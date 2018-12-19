Doğanın mucizesi zeytinyağının bu sırlarını biliyor muydunuz?

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR
Zeytinyağı, hücreleri kansere yol açan hasarlardan korur. Ayrıca kabızlıktan kurtulmayı sağlar.
*Araştırmalar östrojen reseptörünün colon kolon kanseri üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
DAHA İYİ CİLT, SAÇ, TIRNAK VE KEMİK İÇİN
Zeytinyağı cilt, tırnak ve saç için de faydalıdır. Bu onarımlar tırnak ve saç büyümesini teşvik eder, besler ve nemlendirir. Saç veya cilt maskesi gibi kullanabilirsiniz, ancak içten alındığında zeytinyağı daha yararlı olacaktır.
KARACİĞERİ TEMİZLEMEK İÇİN
Karaciğer vücudumuz için çok önemli bir işlev görür: tüm iç sistemlerimizi temizler. Ama bazen karaciğer detoksuna da ihtiyacımız var ve bunu zeytinyağıyla yapabilirsiniz! En iyi sonuçları elde etmek için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1/3 limon suyunu bir bardakta karıştırın ve tüketin.
KİLO VERMEK İÇİN
Zeytinyağı, doluluk hissi veren daha sağlıklı bir yağ türü olan çok miktarda yağ asidi içerir. Tereyağına alternatif olarak kullanabilirsiniz.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN
Zeytinyağındaki yağ asitleri farklı bağışıklık fonksiyonlarında büyük rol oynar. Bunlar arasında bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve desteklenmesi ve hatta otoimmün hastalıkların tedavisi yer alır.
İLTİHABI AZALTMAK İÇİN
Zeytinyağı vücuttaki iltihapları azaltmak için bir ağrı kesici gibi çalışır. Araştırmalar, 3,4 yemek kaşığı zeytinyağının, bir ibuprofen dozunun% 10'u kadar etkili olduğunu göstermiştir.
BEYNİ KORUMAK İÇİN
Zeytinyağı, çok fazla oksijene ihtiyaç duyan beynimize yardımcı olur (tüm alımların yaklaşık% 20'si) ve serbest radikallerden muzdariptir. Ayrıca Alzheimer ve zihinsel gerilemeyi önler, hafızayı artırır ve depresyon riskini azaltır.
BONUS! GÖĞÜSLERİ BÜYÜTMEK İÇİN
Göğüslerinizin boyutunu büyütmek ve daha sıkı yapmak istiyorsanız, zeytinyağı yararlı olacaktır. Memelerinize dışarıdan başlayıp içeriye doğru hareket ederek, 10-15 dakika boyunca dairesel bir hareketle masaj yapın. Kan akışı hızlanacak ve göğüsleriniz sadece 30 günde elastikiyet kazanacak ve büyüyecek!
ZEYTİNYAĞININ GÜZELLİK SIRLARI
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