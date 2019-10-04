'Doğru emzirme pozisyonu nasıl olmalı, sütümü nasıl artırırım?' diyorsanız bunları deneyin

Doğumdan sonra anne ve bebek için en önemli süreç emzirme ile başlıyor. Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlamak büyük önem taşıyor.

Yeni annelerin emzirmeden zevk almasına yardımcı olmak için hangi numaraların işe yaradığına dair kolay bir rehber hazırladık.

Emzirme döneminde bebeğinizi nasıl tutacağınızı bilmiyorsanız pozisyon seçeneklerini görebilir, bebeği emzirmeden kesme süreci geldiğinde memedeki süt akıntısını nasıl durduracağınızı merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız bu ipuçlarını görebilirsiniz.

