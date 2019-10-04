KADIN

'Doğru emzirme pozisyonu nasıl olmalı, sütümü nasıl artırırım?' diyorsanız bunları deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 04.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Beslenme değerinin yanı sıra, emzirme aynı zamanda çocuğun zihinsel gelişimi için gerekli olan, anne ve bebek arasında benzersiz duygusal bağı destekler ve güçlendirir. Ancak, eğer yeni bir anne iseniz, emzirme konusunda daha çok bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Doğumdan sonra anne ve bebek için en önemli süreç emzirme ile başlıyor. Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlamak büyük önem taşıyor.

Yeni annelerin emzirmeden zevk almasına yardımcı olmak için hangi numaraların işe yaradığına dair kolay bir rehber hazırladık.

Emzirme döneminde bebeğinizi nasıl tutacağınızı bilmiyorsanız pozisyon seçeneklerini görebilir, bebeği emzirmeden kesme süreci geldiğinde memedeki süt akıntısını nasıl durduracağınızı merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız bu ipuçlarını görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
emzirme dönemi doğru emzirme pozisyonu

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