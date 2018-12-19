KADIN

Doğru erkeği elde etmenin yolları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK HABERLERİ  | 19.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ellen Fein ve Sherrie Schneider, The Rules (kurallar) kitabıyla dünya çapında ün kazanmış iki kadın yazar. Kitaplarında sevgili bulma ve evlenmeye razı etme konusunda birçok kural var. Peki bu kuralların hangisi hala geçerli? En ilginçlerini bir araya getirdik. İşte başlıyoruz!

Doğru erkeği elde etmenin yolları

Telefonunuz çaldığında acele etmeyin. Meşgul olabilirsiniz.

1

Bir soruya tek bir cevapla karşılık verin fazla detaya girmeyin.

2

Hoşlandığınız kişiye ilk konuşan, mesaj gönderen ya da e-mail gönderen siz olmayın. Onun sizinle konuşmasını bekleyin

3

"Beş dakikada bir ne yapıyorsunuz?" gibi gelen mesajları yanıtlamayın. Kendinizi biraz ağırdan alın.

4

Ne yaptığınızı, nerede olduğunuzu ve kiminle olduğunuzu bırakın o tahmin etsin. Sosyal ağlarda açık bir kitap olmayın sizi merak etsin.

5

Sosyal ağ profilinden uzak durun ve zaman çizelgesine mümkün olduğunca nadiren yazın.

Emoji göndermek kız arkadaşlar arasında iyi karşılanabilir ama bir erkeğe bir sürü emoji göndermek olgunlaşmamışlığın bir işareti olarak görülebilir.

8

Onunla 7/24 olmak isteseniz bile kolay bir av olmadığınızı gösterin. Erkekler kendilerine meydan okunmasını severler.

6

Sık sık görüşmeyin, onun hep sizinle birlikte olmak istemesi için görüşmeleri zorlaştırın. Ancak uzun tatiller ya da haftasonu ayrılıklarına izin vermeyin. Gözleriniz üzerinde olsun.

Bu kuralların sadece tavsiye niteliğinde olduğunu unutmayın.


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Ellen Fein Sherrie Schneider Doğru erkeği elde etmenin sırları

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