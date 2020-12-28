Doğru saç yıkamanın yolunu duşa girip anlattı! Binlerce kişi yanlış yapıyormuş

TikTok kullanıcısı @amy.does.some.hair'e göre, saçlarınızı temizlemenin 'doğru' bir yolu var.

284 bin görüntüye ulaşan kuaför şöyle açıklıyor: 'Saçınızı iyice ıslatın, şampuanı ellerinize sürün ve şampuanı tüm saç derinize eşit olarak dağıtın. Saçınıza yayıldıktan sonra parmak uçlarınızı kullanmalı ve şampuanı saç derinize masaj yapmalısınız. Saç çizginizi veya ensenizi kaçırmayın.'

'SAÇ DERİSİNE ODAKLANIN'

Saçınızı duruladıktan sonra, stilist işlemi tekrarlamanızı tavsiye etti, ancak bu sefer saç derinize odaklanın ve köpüğün saçınızın uçlarından yavaşça geçmesine izin verin.

Tekrar duruladığınızda, bir sonraki adımda saç kremi eklemeniz gerekir. Bu, saçınızın uçlarına köklerden kaçınarak uygulanmalı ve bir veya iki dakika bekletilmelidir.'

Amy, saçınızı havluya sarmadan önce saçınızı soğuk bir durulama ile yıkamanızı tavsiye ediyor. Videosu, TikTok'ta paylaşıldıktan sonra yüzlerce yorum topladı ve birçok kişi artık saçlarını bu şekilde yıkacağını söyledi.



