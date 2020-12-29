Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Sütyen uzun yıllardır kullanılan bir iç çamaşırıdır. Günümüzde sağlık açısından bakıldığında ileriki yaşlarda oluşabilecek göğüs sarkmalarını önlemek amacıyla da kullanılması oldukça önemlidir. Güzelliğinin yanı sıra, rahatlığı da kadınlar için aranan özelliklerin başında gelir. Her kadının isteğine ve bedenine göre doğru seçim yapabilmesi için tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Sütyen Nedir? Sütyen kadınlar tarafından kullanılan ve göğüsleri örtmek, desteklemek ve şekillendirmek amacıyla kullanılır. Genel anlamda iç çamaşırı sayılmaktadır. Her kadının ihtiyacına yönelik kullandığı birçok çeşidi vardır. Giyen kişinin hatlarını belirlemesi açısından önemli bir üründür. Sütyen Kullanmanın Faydaları Nelerdir? Birçok sütyen modellerinin olması, kadınların seçim konusunda zorlanmasına sebep olur. Yanlış seçilen bir sütyeni giymek olumsuz sonuçlar doğurur. Aynı şekilde sütyen giymemek de sağlık problemlerine yol açar. Sütyen kullanmak istememek de bir tercih olabileceği gibi sizi sütyensiz hissettirecek modellerin olması da rahatlık sağlar. Takılan sütyenin duruşu ve gün içerisinde rahat olması oldukça önemlidir. Duruş bozukluğu açısından da sağlığınızı etkilemektedir. Fiziki görünümü bozmayacak şekilde olması rahatlığını artırır. Sütyen askısının omuzları acıtıyorsa askısız kullanmak çözüme kavuşturur.

Doğru Sütyen Seçimi Nasıl Olmalı? Sütyen Ölçüsü Nedir? Sütyen ölçüleri, göğsünüzün sütyen kabına ve bedeninize tam oturmalı ve kusursuz bir uyum yakalamanız için önemlidir. Doğru alınmış bir ölçü size konfor ve güzellik sağlar. Cup ve beden olarak iki ölçü türü vardır. Her kadının ölçüleri farklıdır. Bu sebeple beden ve cup ölçüleri de farklıdır. Cup ölçünüzü biliyor olmanız göğsünüzün kusursuz görünmesi için önemlidir. Sütyen Ölçüsü Nasıl Alınır? Sütyen ölçüsü kiloya ve fiziksel ölçülere göre değişmektedir. Sütyen ölçüsünü bilmek ve doğru sütyeni kullanmak üzerinize giyilen kıyafetlerin daha iyi durmasını sağlar. Yanlış alınmış ölçüler, hem gün boyu hareketlerinizi sınırlar, hem de uzun vadede vücudunuzda olumsuz etkiler yaratır. Sütyen ölçüsü almak için ilk olarak bir mezuraya ihtiyacınız var. Bununla ilk adımda yapacağınız şey beden ölçünüzü almak. Üzerinize desteksiz ve balensiz bir sütyen giymek doğru ölçü almanızı sağlar. Göğüs altınızı sırttan öne doğru saracak şekilde hizalayarak çevresini ölçmelisiniz. Çıkan ölçüye uygun olan bedeni seçtiğinizde ona karşılık gelen sayı bedeniniz demektir.