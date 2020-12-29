KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 29.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Doğru sütyen seçimi rahatlığının yanında, sağlık açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle seçimlerinizi yaparken desen, renk ve kumaş türlerinin yanında size uygun olan sütyeni özenle almalısınız. Bu sayede gün boyu süren rahatlık ile ömür boyu sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Sütyen uzun yıllardır kullanılan bir iç çamaşırıdır. Günümüzde sağlık açısından bakıldığında ileriki yaşlarda oluşabilecek göğüs sarkmalarını önlemek amacıyla da kullanılması oldukça önemlidir. Güzelliğinin yanı sıra, rahatlığı da kadınlar için aranan özelliklerin başında gelir. Her kadının isteğine ve bedenine göre doğru seçim yapabilmesi için tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Sütyen Nedir?

Sütyen kadınlar tarafından kullanılan ve göğüsleri örtmek, desteklemek ve şekillendirmek amacıyla kullanılır. Genel anlamda iç çamaşırı sayılmaktadır. Her kadının ihtiyacına yönelik kullandığı birçok çeşidi vardır. Giyen kişinin hatlarını belirlemesi açısından önemli bir üründür.

Sütyen Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Birçok sütyen modellerinin olması, kadınların seçim konusunda zorlanmasına sebep olur. Yanlış seçilen bir sütyeni giymek olumsuz sonuçlar doğurur. Aynı şekilde sütyen giymemek de sağlık problemlerine yol açar. Sütyen kullanmak istememek de bir tercih olabileceği gibi sizi sütyensiz hissettirecek modellerin olması da rahatlık sağlar. Takılan sütyenin duruşu ve gün içerisinde rahat olması oldukça önemlidir. Duruş bozukluğu açısından da sağlığınızı etkilemektedir. Fiziki görünümü bozmayacak şekilde olması rahatlığını artırır. Sütyen askısının omuzları acıtıyorsa askısız kullanmak çözüme kavuşturur.

Doğru Sütyen Seçimi Nasıl Olmalı? Sütyen Ölçüsü Nedir?

Sütyen ölçüleri, göğsünüzün sütyen kabına ve bedeninize tam oturmalı ve kusursuz bir uyum yakalamanız için önemlidir. Doğru alınmış bir ölçü size konfor ve güzellik sağlar. Cup ve beden olarak iki ölçü türü vardır. Her kadının ölçüleri farklıdır. Bu sebeple beden ve cup ölçüleri de farklıdır. Cup ölçünüzü biliyor olmanız göğsünüzün kusursuz görünmesi için önemlidir.

Sütyen Ölçüsü Nasıl Alınır?

Sütyen ölçüsü kiloya ve fiziksel ölçülere göre değişmektedir. Sütyen ölçüsünü bilmek ve doğru sütyeni kullanmak üzerinize giyilen kıyafetlerin daha iyi durmasını sağlar. Yanlış alınmış ölçüler, hem gün boyu hareketlerinizi sınırlar, hem de uzun vadede vücudunuzda olumsuz etkiler yaratır. Sütyen ölçüsü almak için ilk olarak bir mezuraya ihtiyacınız var. Bununla ilk adımda yapacağınız şey beden ölçünüzü almak. Üzerinize desteksiz ve balensiz bir sütyen giymek doğru ölçü almanızı sağlar. Göğüs altınızı sırttan öne doğru saracak şekilde hizalayarak çevresini ölçmelisiniz. Çıkan ölçüye uygun olan bedeni seçtiğinizde ona karşılık gelen sayı bedeniniz demektir.

Sütyen Ölçüleri Nelerdir?

Sütyen seçerken gördüğünüz A, B, C ve D cup ne demek olduğunu bilmek işinizi kolaylaştırır. Öncelikle bilmeniz gereken göğüs altı çevreniz ile göğsünüzün en yüksek kısmını ölçtüğünüzde elde ettiğiniz ölçünün farkıdır. Bu fark size cup ölçünüzü verecektir. Mezuranızı sırtınızdan öne gelecek şekilde hizaladığınızda göğüslerinizin en yüksek kısmını ölçün. Elde ettiğiniz sayının karşılık geldiği harf sizin cup ölçünüzdür.

Sütyen Çeşitleri Nelerdir?

  • T-shirt Sütyeni
  • Gömleklerle ve tişörtlerle giyince iz yapmaz.
  • En çok kullanılan modellerden biridir.
  • Göğüs ölçünüzün her ne olursa olsun rahatlıkla kullanılan modeldir.
  • Balkonet Sütyeni
  • Göğsü alttan sarar ve oldukça güzel bir görünüm kazandırır.
  • Göğüs ölçüsü büyük olan kadınların çok tercih etmediği bir modeldir.
  • Toparlayıcı Sütyen
  • Büyük göğüslü kadınlar için üretilmiş bir sütyendir.
  • Göğüsleri tam olarak kavrayarak toparlanmasını sağlar.
  • Kullanımı oldukça rahattır.
  • Straplez Sütyen
  • Giyeceğiniz askısız, tek omuz veya ince askılı kıyafetler için kurtarıcı bir modeldir.
  • Kadınların özellikle yaz aylarında sıklıkla kullandığı bir modeldir.
  • Yarım Cup Sütyen
  • Küçük göğüslere sahip kadınların tercih edeceği bir sütyen çeşididir.
  • Toparlama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda göğüs ucunuzun belli olmasını engeller..
  • Spor Sütyeni
  • Kumaşı gereği terletmeyen hatta teri emen yapıdadır.
  • Günlük kullanımda da büyük rahatlık sağlar.
  • Her bedene uygun şekilde kullanılır.
  • Bralet
  • Süngersiz yapıdadır ve bu özelliğiyle oldukça rahattır.
  • Daha küçük göğüslü kadınların kullanması tavsiye edilir. Çünkü toparlayıcı özelliği yoktur.
  • Son zamanlarda çok sık kullanılan bir sütyen çeşididir.

Doğru Sütyen Testi Adımları:

Eğer satın almayı düşündüğünüz veya kullandığınız sütyenin doğru olup olmadığından emin olamıyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek cevaba ulaşabilirsiniz.

  • Doğru ölçtüğünüzden emin olun.
  • Kilonuzdaki değişiklikleri göz önünde bulundurun.
  • Doğru sütyeni bulana kadar defalarca deneyin.
  • Denerken en sağda bulunan kopçayı kullanın.
  • Seçiminizden emin olmak için iki parmak boşluk bırakın.
  • Sütyenin görüntüsünde bir bozukluk oluyorsa doğru seçim değildir.
  • Göğsünüzü sıkmamalı.

Rahat edebileceğiniz ve şık durmasını isteyeceğiniz sütyeni seçebilmek için öncelikle doğru bir ölçüm yapmanız gerekir. Kilonuzdaki artış veya azalma beden ölçünüzü değiştireceği için sütyen ölçünüzde değişiklik gösterecektir. Bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Hamilelikte Sütyen Seçimi Nasıl Olmalı?

Hamilelikte sütyen seçimi oldukça önemlidir. Hamilelikte oluşan bel ağrılarını etkileyen şeylerden biri de büyüyen göğüslerdir. Bu sebeple göğüslerin ağırlığını hafifletecek bir sütyen seçmelisiniz.Toparlayıcı sütyen tercih etmek isabet olur. Toparlayıcı sütyen göğüsleri bir arada tutar ve ağırlık yapmasını engeller. Geniş askılı sütyenler tercih edilmelidir. Bunun sebebi ise ince askıların büyüyen göğüsleri taşıması oldukça zordur. Sporcu sütyenlerini de tercih edebilirsiniz. İç kısmı pamuklu sütyenler tercih ederek gün boyu rahat edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
29 Aralık'ta doğanların burç özellikleri29 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

Ünlü isim açıkladı! Mastürbasyon yapmayı tercih ederken...

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

Antibiyotik etkisi! Saç dökülmesini de önlüyor...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Diğer Haberler

Demi Lovato yeme bozukluğunu yendi, vücut çatlaklarını sergiledi

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

Duş başlığındaki kireci kökünden söküp atıyor! Derinlemesine temizleyen şey...

Duş başlığındaki kireci kökünden söküp atıyor! Derinlemesine temizleyen şey...

Binlerce kişi bu ankete katıldı! İşte bu yıl en çok cinsel ilişkiye giren burç!

İşte bu yıl en çok cinsel ilişkiye giren burç!

En ünlü hamileler! Artık hamilelik pozlarıyla konuşuluyorlar

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Bu ipuçları sizi tam bir temizlik avcısı yapacak! Kötü kokulara kibrit, küf için karbonat

Bu yöntemi duymadık! Pis kokuyu anında gideriyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.