Doğru yapıldığı takdirde karnınızı düzleştiren 8 basit egzersiz

Doğru yapıldığı takdirde yağlarınızdan kurtulduğunuzu vücudunuzun sıkılaştığını göreceksiniz.

Karın düzleştirmenin 8 yolu

BICYCLE CRUNCH Karın kaslarınızı harekete geçirmek için bBicycle crunch hareketini deneyin. Bu hareket kalça flesksörlerinizi hareket ettirirken karın ve eğik kaslarınızı çalıştırır. Dizler bükülmüş olarak sırtüstü yatın. Omuzlarınızı yerden kaldırmak için karın kaslarınızı harekete geçirin, anak tamamen oturmayın. Nasıl yapalım? Sola dönün, sağ dirseğinizi sol dizinize doğru getirin, diğer bacağınızı tamamen düzleştirin. Saymak için durun, ardından tarafınızı değiştirin, sol dirseğinizi sağ dizinize getirin. 30 kez tekrarlayın. Uyarı: Bel ağrınız veya kas kaslarınızla ilgili herhangi bir sorununuz varsa, bu egzersizi yapmadan önce bir doktora danışın.

SIDE CRUNCH HAREKETİ Görseldeki gibi pozisyon almak bu bölgedeki eğik kasları çalıştırmada ve yağ yakmada iyidir. İlk pozisyon: Sağ tarafınıza uzanın ve bacaklarınızı üst üste koyun. Dizleriniz hafifçe bükülmüş olmalı ve sol eliniz başınızın arkasında olmalı. Ne yapalım: Sol dirseğinizi yukarı kaldırın. Birkaç saniye bekleyin. Göbeğiniz ve karın kaslarınızın her zaman sıkı olmasına dikkat edin. Vücudunuzu indirirken nefes almayı ve onu yukarı iterken nefes vermeyi unutmayın. 15 kez tekrarlayın.

DİKEY BACAK EGZERSİZİ Dikey bacak egzersizi üst karın bölgesini hedef alır. Omurganızdaki kasları güçlendirerek duruşunuzu geliştirmenize yardımcı olur. İlk pozisyon: Sırt üstü yatın ve avuçlarınızı boynunuzun arkasına koyun. Bacaklarınızı yukarı kaldırın ve zemine dik olarak uzatın. Karnınızı büzün, üst bedeninizi yavaşça kıvırın ve omuzlarınızı yerden kaldırın. Ve nefes verin. Bacaklarınızı dik tutun. Çekirdek kaslarınızı kullanarak vücudunuzu yukarı doğru çekmeye devam edin. Çenenizi yukarıda tutun. Bu konumda 5-10 saniye durun. Vücudunuzu yavaşça indirmeye başlayın ve nefes alın. Hareketlerinizi kontrol edin ve başlangıç noktasına geri dönün. 15 kez tekrarlayın.

LONG ARM CRUNCH Bu egzersiz, tüm çekirdek kaslarınızı tutan süper etkili bir egzersizdir. Sırtüstü uzanın; dizlerinizi bükün ve kollarınızı geriye doğru uzatın. Yavaş ve kontrollü bir şekilde kollarınızı kırmadan, klasik mekik hareketini yapın. 30 kez tekrarlayın.

PLANK HİP DİPS Kollarınızı yoga matının üzerine yerleştirin ve dirsekleri omuzların altına hizalayın. Kollarınız vücuda yaklaşık omuz genişliğinde paralel olmalıdır. Vücudunuzu yavaşça ön kollarınıza indirin. Omuzlarınızı sağlam tutun ve sağ ve sağ kalçalarınızın hafifçe aşağıya temas etmesine izin verin. Ardından sol tarafınızla tekrarlayın. 10 kez tekrarlayın. Başlangıç pozisyonuna geçin ve vücudunuza biraz dinlenmek için yoga matının üzerine uzanın.

SIDE PLANK DİPS İster dirseğinize ister elinize dayanarak yan plank pozisyonu alın ve iki bacağınızı üst üste gelecek şekilde uzatın. Yukarıda kalan kolunuzu havaya kaldırın ve durabildiğiniz kadar bu pozisyonda kalın.

BİRD DOG Kuş-köpek egzersizi, 6'lı paket alanınızı, sırt kaslarınızı çalıştırır ve dengeyi geliştirir. Elleriniz omuzlarınızın altında dört ayak üzerinde durun. Boynunuz ve başınız düz tutulmalıdır. Sağ kolunuzu kaldırın ve gövdenizle aynı hizaya getirin. Kolunuzu öne getirirken, sol bacağınızı geriye doğru itin ve gövdenizle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu pozisyonda 1 saniye durun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün ve diğer bacağınızla tekrarlayın. 30 kez tekrarlayın.