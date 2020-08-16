Doğu Akdeniz: Türkiye Yavu sondaj gemisi için yeni NAVTEX; Kıbrıs da karşı NAVTEX ilan etti

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceğini belirterek, 18 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri için yeni bir NAVTEX ilan etti.

Bu duyuru, Yavuz için daha önce 17 Temmuz ve 20 Ağustos için ilan edilen NAVTEX'in uzatıldığı anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Yavuz'un Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının güneybatısında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yavuz, Türkiye'nin sahip olduğu üç sondaj gemisinden biri. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey ise sondaj çalışmalarında kullanılacak malzeme ve platformları taşıyan offshore tedarik gemileri.

Yavuz'ın sondaj çalışması yaptığı bölge, Türkiye ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında kıta sahanlığı ihtilafının yaşandığı 6 ve 7'nci blokları içeren bölgeye denk geliyor. Kıbrıs yönetimi, bu alanlarda İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerine arama ruhsatı verdi.

Kıbrıs hükümeti Pazar günü erken saatlerde karşı NAVTEX ilan ederek, Türkiye'ye tepki gösterdi.