Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 14, Erzurum'da 16, Iğdır'da 18, Tunceli ve Erzincan'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 25, Iğdır'da 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

