HABER

Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, sabah ile gece buzlanma ve don, yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 16, Hakkari'de 15, Van'da 8, Bitlis'te 18 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri andıBakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerleri andı
Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis doguda kış Hakkari hava tahmin Meteoroloji muş Van

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 20 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı

İstanbul Fatih'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da 96 yıl sonra bir ilk...

Bursa'da 96 yıl sonra bir ilk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.