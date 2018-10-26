Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Ardahan kent merkezleri ile Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağarken, kar nedeniyle bazı yerlerde ulaşım aksadı. Bölgede dün akşam saatlerinde başlayıp özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece etkisini artırıp sabaha kadar sürdü. Şehir merkezi olarak ülkenin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Erzurum'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kentte gece Palandöken Dağı ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde il merkezinde etkisini gösterdi. Şehirdeki binaların çatılarını ve araçların üzerini kaplayan beyaz örtü kısa sürede eridi. Milli sporcu ve kayak hocası Serkan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk kar yağışını heyecanla karşıladıklarını söyledi. Palandöken'de 23 yıldır kayak yaptığını anlatan Kural, "Sabah kalkınca bembeyaz bir örtü görmek çok hoşumuza gitti. Her yıl 29 Ekim'de kar yağardı, bu yıl ise yağışın erken geldiğini düşünüyoruz. Çok sevinçliyiz, bütün kayakseverleri Palandöken'e bekliyoruz. Bu yılın daha heyecanlı geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

- Erzincan Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de dünden beri etkili olan soğuk hava ve yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla üzüm bağları ve bahçeler beyaz renge kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı ilçede, merkezde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yöreye özgü Cimin Üzümü bağları, meyve ağaçları ve sebzeler kar altında kalırken sonbahar renkleriyle birleşen beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu. İlçe sakinlerinden Adem Beşiktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kendilerine sürpriz olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kar normalde yüksek kesimlere erken yağardı ama bu sene alçak kesimlere de erken yağdığı için üzümler, domatesler kar altında kaldı. Hiçbir hazırlığımızı yapmadan kar yağdı. Dağlık kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı ama ilçe merkezinde kar tutmadı." Şehrin Otlukbeli, Çayırlı, Refahiye ilçelerinde de kar yağışı sebebiyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Tunceli Tunceli'de de kar yağışı Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazmiye ilçelerinin yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Pülümür karayolunun 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Kar sebebiyle söz konusu mevkide bazı sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda mahsur kalan araçları çekerek kurtardı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin zincirsiz ve çekme halatı olmadan yola çıkmaması uyarısında bulundu. - Kars Kars'ın yüksek kesimleri ile Sarıkamış ilçesine de mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezine bağlı 2 bin 667 rakımlı Boğatepe köyü çevresinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sarıkamış'ta ise gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi beyazla kaplandı. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağları karla örtüldü.