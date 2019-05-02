Doğu Ekspresi ile yapılan seyahatler

TBMM (AA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Doğu Ekspresi'ni, Aralık 2017 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara-Kars parkurunda 265 bin 208, Kars-Ankara parkurunda da 270 bin 811 yolcunun tercih ettiğini bildirdi.

Turhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in Doğu Ekspresi'ne ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Turhan'ın verdiği bilgiye göre, Aralık 2017 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara-Kars parkurunda pulman, örtülü kuşet ve yataklıda toplam 265 bin 208 yolcu seyahat etti. Bu dönem arasında en fazla seyahat edilen ay Ağustos 2018 oldu. Bu ayda 21 bin 757 kişi Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gitti.

Kars-Ankara parkurundaki yolcu sayısı ise 270 bin 811 kişi oldu. Bu parkurda da en fazla yolcu Ağustos 2018'de taşındı. 23 bin 813 kişi, ağustosta Kars'dan Ankara'ya Doğu Ekspresi ile seyahat etti.

Doğu Ekspresi teşkilinde yer alan 4 adet pulman, 2 adet kuşetli ve 2 adet yataklı vagonun tamamının, bireysel yolculara tahsis edilerek 30 gün öncesinden satışa sunulduğunu belirten Turhan, diğer 2 adet yataklı vagonun ise acente, dernek, öğrenci grubu, fotoğrafçılık grupları, dağcılık kulüpleri, vakıf gibi gruplar için ayrıldığını bildirdi.