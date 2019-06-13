HABER

Doğu Karadeniz’de afet yönetimi kolaylaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:26 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanabilecek afet olaylarına yönelik analizler artık daha kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılacak.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, ülkemizde değişik zamanlarda farklı doğal afetlerin sıkça yaşandığı ve son yıllarda önemli doğal afetlerden biri olarak kabul edilen heyelanlardan, oluşma sıklığı ve verdiği zararlar açısından en fazla etkilenen bölgelerden birinin de Doğu Karadeniz Bölgesi olduğunu hatırlattı.Adıyaman, uygulanacak proje ile özellikle afet riskinin yüksek olduğu kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar ile turizm yatırımı yapmayı düşünen girişimcilerin doğrudan proje çıktılarından etkilenerek daha sağlıklı veriye erişmiş olacakları söyledi.Adıyaman, “1950 yılından bugüne kadar kaydedilen verilere göre, ülkede en fazla heyelanın meydana geldiği iller sıralamasında Rize’den sonra Trabzon ikinci sıradadır.

Doğu Karadeniz’de afet yönetimi kolaylaşacak

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanabilecek afet olaylarına yönelik analizler artık daha kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılacak.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, ülkemizde değişik zamanlarda farklı doğal afetlerin sıkça yaşandığı ve son yıllarda önemli doğal afetlerden biri olarak kabul edilen heyelanlardan, oluşma sıklığı ve verdiği zararlar açısından en fazla etkilenen bölgelerden birinin de Doğu Karadeniz Bölgesi olduğunu hatırlattı.
Adıyaman, uygulanacak proje ile özellikle afet riskinin yüksek olduğu kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar ile turizm yatırımı yapmayı düşünen girişimcilerin doğrudan proje çıktılarından etkilenerek daha sağlıklı veriye erişmiş olacakları söyledi.
Adıyaman, “1950 yılından bugüne kadar kaydedilen verilere göre, ülkede en fazla heyelanın meydana geldiği iller sıralamasında Rize’den sonra Trabzon ikinci sıradadır. Trabzon ve Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli teknik personellerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonucunda afet yönetimine katkı sunabilecek iş akış modellerinin oluşturularak afet etütleri ile analizlerin pratik ve tekniğe dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Harita, imar ve planlama işleri ile kamulaştırmaya yönelik işlemlerin CAD tabanlı yapılarak tüm afetlere yönelik Duyarlılık Haritaları, Tehlike Haritaları ve Risk Haritalarının ve bunlara yönelik analizlerin hazırlanmasına katkı verilecektir” dedi.
Adıyaman, proje ile verilecek eğitimden faydalanacak Trabzon ve Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görev tanımında yer alan ve eğitimin katkısı ile gerçekleştirilecek olan faaliyetlerden dolaylı olarak etkilenecek nüfusun yaklaşık 1,5 milyon olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan projenin meydana gelmiş veya potansiyel olarak meydana gelebilecek afet olaylarının zaman kaybı olmaksızın analiz edilerek projelendirilmesi, afete maruz bölgeler, geçici barınma alanları, lojistik merkezler, konuşlanma alanları gibi coğrafi analiz gerektiren yer seçimlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi ile mevcut ve potansiyel turizm alanlarında afet risklerinin belirlenerek bu alanlara yönelik yatırımların doğru yönlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Doğu Karadeniz’de afet yönetimi kolaylaşacak

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Rizeli çoban derede boğularak ölen ineğine böyle sarıldıRizeli çoban derede boğularak ölen ineğine böyle sarıldı
Vodafone Park saldırısının failinin yakalanmasıVodafone Park saldırısının failinin yakalanması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.