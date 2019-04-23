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Doğu Türkistanlı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

Doğu Türkistanlı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistanlı çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gönül Elçileri Uluslararası Farkındalık ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Halkalı'daki bir salonda Doğu Türkistanlı çocuklar için etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Milli Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi.

Dernek başkanı Emirhan Aydoğmuş, burada yaptığı konuşmada, dünyada devam eden savaş ve çatışmalardan en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Doğu Türkistan'daki adaletsizliklere de bu açıdan hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirten Aydoğmuş, "Mağdur olan kadın ve çocukları biraz olsun mutlu edebilmek için bu organizasyonu yaptık. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar adına en çok mücadele eden Türkiye'de onların bayramında yüzlerini güldürmek istiyoruz. Türkiye her zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sorunlarının takipçisi olmaya devam edecek. " diye konuştu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doğu Türkistan Uygur

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