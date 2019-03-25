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Doğu'da 2 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 2 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların Iğdır'da yağmur, Ağrı'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Ağrı'da 2, Erzincan'da 4, Erzurum'da 6, Kars'ta 9, Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Ardahan'da 4, Ağrı, Kars ve Erzurum'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 20, Ardahan'da 7, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 127, Erzurum Konaklı'da 101, Kars Sarıkamış'ta 83, Ardahan Yalnızçam'da 10 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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