Doğuda 3 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Erzincan ve Ağrı'da 15, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

