Doğum belirtileri nelerdir? Rahim ağzının incelmesi belirtilerinden sadece biri!

Doğum, rahim kasılmalarıyla başlayıp bebeğin doğumuyla biten doğum sürecidir. Çok fazla hamile anne doğumun nasıl başlayacağını, doğum anının nasıl belirti vereceğini merak ediyor. Nişan gelmesi, rahatlama, su gelmesi doğumun en önemli belirtilerinden. Sıklıkla görülen doğum belirtileri neler gelin bakalım.
Aylardır mutlu aynı zamanda gergin bir şekilde beklediğiniz olay: Bebeğinizin doğumu. Normalde 38-40. haftalarda gerçekleşen doğum bazı gebelerde erken belirti gösterebilir. Birçok anne adayı, yaklaşan doğumun sancılarıyla bebekleriyle tanışmanın zamanı geldiğini düşünebilir. Peki doğum belirtileri neler?
RAHATLAMA
Bebeğin karnınızın alt kısmına (pelvis) doğru yer değiştirmesi ile diaframınız üzerindeki basınç azalır ve daha kolay nefes alabilir hale gelirsiniz. Ancak bu kez idrar kesesi üzerindeki basınç artışına bağlı olarak tuvalete gitme ihtiyacı artabilir.
NİŞAN GELMESİ
Gebelik boyunca rahim ağzını kapatan kalın mukus tabakası rahim içine bakterilerin girişini engeller. Doğuma yaklaştıkça rahim ağzındaki incelme ve gevşemeye bağlı olarak bu mukus tabakası atılır. Bu olay tüm gebelerde görülmeyebilir; genellikle kanlı koyu kıvamlı bir akıntı şeklindedir ve doğum eyleminin başlamasından dakikalar, saatler ya da günler önce atılabilir.
SU GELMESİ
Bazı gebelerde amniotik kesenin doğum eyleminden önce yırtılması sonucu genellikle az miktarda su vajenden dışarı doğru akar. On kadından birinde ise yoğun miktarda su boşalabilir. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde idrar kaçırmaya sık rastlandığından gelen sıvının amnion sıvısı mı idrar mı olduğunun kesinleştirilmesi için doktorunuza başvurmanız gerekir. Çünkü membranların erken yırtılması halinde rahim içi enfeksiyon gelişme riski artabilir.
DOĞUM AĞRILARI
Gebeliğin son aylarında görülen düzensiz aralıklarla gelen, alt karın ve kasıkta hissedilen, şiddeti değişken, karında sertleşme ile birlikte olan, pozisyon değişikliği ile azalan ya da kaybolan, kısa süreli kasılmalar yalancı doğum ağrıları olarak bilinir. Doğuma yaklaştıkça yalancı doğum ağrıları yerini gerçek doğum ağrıları denen daha şiddetli, sırtın alt kısmından başlayıp karna yayılan ve karında sertleşmenin eşlik ettiği, daha uzun süren (30-60 saniye), düzenli aralıklarla gelen, dinlenmekle geçmeyen, aralıkları ve şiddeti giderek artan kasılmalara bırakır. Beş dakikada bir gelen ve 1 dakikadan uzun süren kasılmalar ya da su gelmesi halinde doktorunuza başvurmanız önerilir.
RAHİM AĞZINDA İNCELME
Gebeliğin son ayında rahim ağzı incelmeye başlar. Doktorunuz bu durumu kontrole gittiğinizde vajinal muayene ile anlayabilir ve yüzde .. olarak ifade eder. Rahim ağzındaki incelme, rahim ağzının daha kolay genişlemesine olanak tanır. Gebeliğin son iki ayında hissettiğiniz yalancı doğum ağrıları da denen kısa süreli, şiddeti az kasılmalar incelmede rol oynar.
RAHİM AĞZINDA GENİŞLEME
Gebeliğin son aylarında rahim ağzında genişleme başlar. Doktorunuz bu durumu vajinal muayene ile anlar ve cm olarak ifade eder. Doğumun gerçekleşebilmesi için rahim ağzında tam genişleme (10 cm) ve tam incelme (%100) olması gerekir.
Gebeliğin son zamanlarında bebek hareketlerinin bir miktar azalması normal kabul edilir. Ancak bebek hareketlerinde belirgin azalma varsa (saatte 10’dan az) veya bebek hiç hareket etmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Erken doğum belirtilerinde düzenli kasılmalar rahminizin 20. haftadan sonra ve gebeliğin 37. haftasından önce açılmasına neden olduğunda ortaya çıkar. Erken doğum prematüre doğumla sonuçlanabilir. Doğum ne kadar erken gerçekleşirse, bebeğiniz için sağlık riskleri o kadar büyük olabilir. Birçok prematüre bebek (preemies) yenidoğan yoğun bakım ünitesinde özel bakım görebilir. Erken doğum eyleminin özel nedeni genellikle net değildir. Bazı risk faktörleri erken doğuma neden olabilir ancak bilinen herhangi bir risk faktörü olmayan gebe kadınlar da erken doğum yapabilir. Erken doğum belirtileri de şunları içerebilir: Karın bölgesinde düzenli kasılma, sırt ağrısı, pelvik veya at karında basınç, vajinal lekelenme veya hafif kanama, vajinal akıntı tipinde bir değişiklik (sulu, mukus benzeri veya kanlı). Bu belirtileri yaşarsanız veya ne hissettiğiniz konusunda endişeleriniz varsa derhal hekimine başvurun.
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