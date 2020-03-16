Doğum belirtileri nelerdir? Rahim ağzının incelmesi belirtilerinden sadece biri!

Doğum, rahim kasılmalarıyla başlayıp bebeğin doğumuyla biten doğum sürecidir. Çok fazla hamile anne doğumun nasıl başlayacağını, doğum anının nasıl belirti vereceğini merak ediyor. Nişan gelmesi, rahatlama, su gelmesi doğumun en önemli belirtilerinden. Sıklıkla görülen doğum belirtileri neler gelin bakalım. DOĞUM BELİRTİLERİ NELERDİR? Aylardır mutlu aynı zamanda gergin bir şekilde beklediğiniz olay: Bebeğinizin doğumu. Normalde 38-40. haftalarda gerçekleşen doğum bazı gebelerde erken belirti gösterebilir. Birçok anne adayı, yaklaşan doğumun sancılarıyla bebekleriyle tanışmanın zamanı geldiğini düşünebilir. Peki doğum belirtileri neler? RAHATLAMA Bebeğin karnınızın alt kısmına (pelvis) doğru yer değiştirmesi ile diaframınız üzerindeki basınç azalır ve daha kolay nefes alabilir hale gelirsiniz. Ancak bu kez idrar kesesi üzerindeki basınç artışına bağlı olarak tuvalete gitme ihtiyacı artabilir. NİŞAN GELMESİ Gebelik boyunca rahim ağzını kapatan kalın mukus tabakası rahim içine bakterilerin girişini engeller. Doğuma yaklaştıkça rahim ağzındaki incelme ve gevşemeye bağlı olarak bu mukus tabakası atılır. Bu olay tüm gebelerde görülmeyebilir; genellikle kanlı koyu kıvamlı bir akıntı şeklindedir ve doğum eyleminin başlamasından dakikalar, saatler ya da günler önce atılabilir.

SU GELMESİ Bazı gebelerde amniotik kesenin doğum eyleminden önce yırtılması sonucu genellikle az miktarda su vajenden dışarı doğru akar. On kadından birinde ise yoğun miktarda su boşalabilir. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde idrar kaçırmaya sık rastlandığından gelen sıvının amnion sıvısı mı idrar mı olduğunun kesinleştirilmesi için doktorunuza başvurmanız gerekir. Çünkü membranların erken yırtılması halinde rahim içi enfeksiyon gelişme riski artabilir. DOĞUM AĞRILARI Gebeliğin son aylarında görülen düzensiz aralıklarla gelen, alt karın ve kasıkta hissedilen, şiddeti değişken, karında sertleşme ile birlikte olan, pozisyon değişikliği ile azalan ya da kaybolan, kısa süreli kasılmalar yalancı doğum ağrıları olarak bilinir. Doğuma yaklaştıkça yalancı doğum ağrıları yerini gerçek doğum ağrıları denen daha şiddetli, sırtın alt kısmından başlayıp karna yayılan ve karında sertleşmenin eşlik ettiği, daha uzun süren (30-60 saniye), düzenli aralıklarla gelen, dinlenmekle geçmeyen, aralıkları ve şiddeti giderek artan kasılmalara bırakır. Beş dakikada bir gelen ve 1 dakikadan uzun süren kasılmalar ya da su gelmesi halinde doktorunuza başvurmanız önerilir.