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Doğum günü kutlaması sonrası korkunç olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde doğum günü kutlamasından dönen 28 yaşındaki Figen Kazancıo, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi'nde ameliyata alındığı sırada fark edilen gerçekse duyanları kahretti.

Figen Kazancıo'nun doğum günü kutlamasından dönerken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ameliyata alınan Kazancıo'nun 8 aylık hamile olduğu ve kız bebek dünyaya getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Ameliyatla kurtarılan bebek, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anne öldü, karnındaki bebek kurtarıldı!

Pamukkale'de 8 aylık hamile Figen Kazancıo, dün doğum gününü eşi Muammer Kazancıo ve bir grup aile dostu ile günün ilk ışıklarına kadar kutladı. Saat 05.00 sıralarında sona eren kutlamanın ardından Kazancıo çifti ve beraberindekiler Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobille dönüşe geçti.
Pelitlibağ Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiklerinde Damgacı, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Damgacı, yanındaki eşi Özge Damgacı, Figen Kazancıo, eşi Muammer Kazancıo, Hüsne Aslan ve Murat Damgacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Figen Kazancıo'nun karnındaki kız bebek, ameliyatla alındı. Kazancıo, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kaza Figen Kazancıo ölüm bebek

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