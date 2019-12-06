Doğum hazırlıklarına devam! Ashley Graham doğuma yardımcı olması için akupunktur yaptırıyor

Anne olmaya hazırlanan ilk büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabından hamileliğiyle ilgili sık sık kadınları bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.

Daha önce hamile olan anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerini paylaşan Graham bu kez yüzüne yapılan akupunktur iğneleriyle poz verdi. Kas gerginliğini gidermek için böyle bir yola başvuran Ashley hamileliği boyunca akupunktur yaptırdığını söyledi.

Ocak ayında doğum yapması planlanan Graham'ın erkek bebek dünyaya getirmesi bekleniyor.



