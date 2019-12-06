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Doğum hazırlıklarına devam! Ashley Graham doğuma yardımcı olması için akupunktur yaptırıyor

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İlk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham doğum için gün saymaya devam ederken hamiliğinin rahat geçmesi için akupunktur yaptırdığını söyledi. O anları Instagram hesabından yüzüne yapılan akupunktur anlarını paylaşan Ashley bunu bir sır olarak verdiğini söyledi.

Doğum hazırlıklarına devam! Ashley Graham doğuma yardımcı olması için akupunktur yaptırıyor

Anne olmaya hazırlanan ilk büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabından hamileliğiyle ilgili sık sık kadınları bilgilendirici paylaşımlar yapıyor.

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same same but a little different

A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)'in paylaştığı bir gönderi ()

Daha önce hamile olan anne adaylarına destek olmak için vücudundaki çatlak izlerini paylaşan Graham bu kez yüzüne yapılan akupunktur iğneleriyle poz verdi. Kas gerginliğini gidermek için böyle bir yola başvuran Ashley hamileliği boyunca akupunktur yaptırdığını söyledi.

Ocak ayında doğum yapması planlanan Graham'ın erkek bebek dünyaya getirmesi bekleniyor.

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Feeling that mama glow with @glowmaven

A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham büyük beden model

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