Doğum izi ve vajinal düzeltme nasıl yapılıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, doğum izlerinin nasıl düzeltilebileceği konusunda oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu. Doğum sonrasında kalan kötü görünümlü dikiş izleri kadınlarında hem estetik hem de fizyolojik problemlere neden olabilir.

Özellikle doğumun zor bir şekilde gerçekleştirildiği, doğum sonrasında gerçekleştirilen dikişlerin enfeksiyon kaptığı, kesi yerinin doğru bir şekilde kaynamadığı, doğumda derin perine yırtıklarının geldiği ya da perine yırtıklarının düzeltilmediği durumlarda istenmeyen doğum izleri meydana gelmektedir. Bu izler perineoplasti adı verilen perine estetiği ile ortadan kaldırılabilmektedir.

NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Doğum izi düzeltme işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak 45 dakika süren bu işlemde operasyon bölgesindeki cilt ve cilt altı doku çıkarılır. Daha sonrasında çıkarılan deri kısmına yeni dikişler atılır. Bazı durumlarda perineum dokusu içe doğru çekili bir görünüme sahip olmaktadır. Bu durumlarda ise istenmeyen görüntü cilt altı yağ enjeksiyonu ile ortadan kaldırılabilir.