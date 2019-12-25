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Doğum izi ve vajinal düzeltme nasıl yapılıyor?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
DOĞUM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Normal doğumda gerçekleştirilen epizyo isimli doğum kesileri bazı durumlarda doğru bir şekilde iyileşemeyebilir. Bebeğin vajinal kanaldan aşağıya doğru inerken iç kısımda uzun yırtıkların meydana gelmemesi için perine bölgesine kesi gerçekleştirilerek doğumun daha kolay gerçekleşmesi sağlanır. Peki bu doğum izleri nasıl geçer? İşte doğum izi tedavisi ile ilgili merak edilenler...

Doğum izi ve vajinal düzeltme nasıl yapılıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, doğum izlerinin nasıl düzeltilebileceği konusunda oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu. Doğum sonrasında kalan kötü görünümlü dikiş izleri kadınlarında hem estetik hem de fizyolojik problemlere neden olabilir.

Özellikle doğumun zor bir şekilde gerçekleştirildiği, doğum sonrasında gerçekleştirilen dikişlerin enfeksiyon kaptığı, kesi yerinin doğru bir şekilde kaynamadığı, doğumda derin perine yırtıklarının geldiği ya da perine yırtıklarının düzeltilmediği durumlarda istenmeyen doğum izleri meydana gelmektedir. Bu izler perineoplasti adı verilen perine estetiği ile ortadan kaldırılabilmektedir.

NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Doğum izi düzeltme işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak 45 dakika süren bu işlemde operasyon bölgesindeki cilt ve cilt altı doku çıkarılır. Daha sonrasında çıkarılan deri kısmına yeni dikişler atılır. Bazı durumlarda perineum dokusu içe doğru çekili bir görünüme sahip olmaktadır. Bu durumlarda ise istenmeyen görüntü cilt altı yağ enjeksiyonu ile ortadan kaldırılabilir.

Bu bölgede meydana gelen çekilmenin büyüklüğüne bağlı olarak başka bölgeden liposuction ile alınan yağ, çekilmenin meydana geldiği bölgeye enjekte edilir. Bu işlemlerin hepsi kombine olarak gerçekleştirilebilir. Ancak kombine uygulamalarda operasyon süresi biraz daha uzayabilmektedir. Bu şekilde bölgenin doğal görünümü geri kazandırılabilir.

VAJİNAL DÜZELTME

Doğum izi düzeltme operasyonu ile beraber vajinal düzeltme işlemleri de yapılabilir. Vajinal doğum her ne kadar doğal bir doğum yöntemi olarak kabul edilse de vajina da çeşitli bozulmalara neden olur. Doğum sonrasında vajinanın genişlemesi ve sarkması ile beraber vajinal relaksasyon sendromu görülür.

Bu gevşeme aynı zamanda cinsel ilişkide de hissizlik ve isteksizlik gibi problemlere neden olur. Bu gibi problemlerin giderilebilmesi için doğum izleri giderilirken iç dudak estetiği ve vajina daraltma işlemleri yapılabilir.

Uygulamaların kombine bir şekilde gerçekleştirilmesi aynı zamanda hastaların tek bir iyileşme süresiyle birçok problemden kurtulmasını sağlamaktadır. Genital bölgenin hem içten hem de dıştan düzeltildiği doğum izi düzeltme ameliyatları ise yaklaşık olarak 2 saat kadar sürer.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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Anahtar Kelimeler:
doğum izi vajina düzeltme epizyo

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