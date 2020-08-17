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  4. Doğum lekesi ve ameliyat izini gizlemek mümkün! Bu 4 yöntemle...

Doğum lekesi ve ameliyat izini gizlemek mümkün! Bu 4 yöntemle...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeklikten gelen doğum lekeleri, çocukluk kazalarından kalan izler, ameliyat yerleri... Bu tarz izler vücudun görünen yerlerinde olduğunda rahatsız edici bir his yaratabilir. Birçok kişi lekelerini gizlemek için uzun kıyafetler tercih eder ya da sahillerde bikini ve mayoyla dolaşmaya çekinir. Ama yalnızca ufak birkaç dokunuşla da bu izleri kapatabilirsiniz. Nasıl mı?

Doğum lekesi ve ameliyat izini gizlemek mümkün! Bu 4 yöntemle...

Aslında bu tarz lekeler kişinin varlığının bir parçası olarak kabul edildiğinde rahatsız edici etkisini yitirir. Fakat yine de birçok kişi farklı yöntemler deneyerek bu izleri kapatmak ister. İşte biz de sizler için vücutta farklı nedenlerden oluşan bu lekeleri kapatmanın yollarını bir araya getirdik. Böylece siz de kendinizi daha rahat hissedebilir ve dilediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

AKSESUARLARDAN YARDIM ALIN

Vücuttaki izleri kapatmanın en kolay yollarından biri o bölgeyi aksesuarla süslemek. Özellikle bilek ve boyun bölgesindeki izler şık bir şal veya eşarp ile kolaylıkla kapatılabilir. Bu aşamada ince uzun yapılı şifon saç aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Bileğinize bu ürünleri dolayarak şık bir görünüm de elde edebilirsiniz. Boyun bölgesinde daha geniş eşarplar da kullanılabilir. Burada önemli olan lekenin konumu ve boyutu. Seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.

LEKELERİ DÖVMEYE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Vücuttaki lekeleri farklı motiflerle birleştirerek dövme haline getirebilirsiniz. Birçok insan bu yöntemi kullanıyor. Burada önemli olan cildin yapısının dövmeye uygun olması. Örneğin, yanık izi üzerine dövme yapmak uygun olmayabilir. Bunu öncelikle doktorunuzla görüşmelisiniz. Ama doktor uygun bulduğu takdirde lekenin boyutuna uygun bir dövme dizaynı ile vücudunuzdaki izleri tamamen örtebilirsiniz.

VÜCUT MAKYAJIYLA İZLERİ KAPATMAK MÜMKÜN

Vücut makyajı son dönemlerde oldukça popülerleşti. Daha bronz ve pürüzsüz bir ten görünümü elde etmek isteyen kişiler, başta bacak bölgesi olmak üzere, vücudun farklı kısımlarına makyaj yapıyorlar. Elbette hal böyle olunca bu sektördeki ürün çeşitliliği de arttı. Şu an piyasada suya dayanıklı ve uzun süre akmadan durabilen birçok vücut makyaj malzemesi var. Siz de kendi ten renginize uygun olan bir ürün seçerek ciltteki lekeleri kapatabilirsiniz. Burada önemli olan seçtiğiniz ürünün cilt tipinize uygun olması. Tabii bir de satın alacağınız ürünün kalitesine dikkat etmelisiniz. Çabuk akan az pigmentli makyaj ürünleri dilediğiniz kapatıcılığı sağlayamaz.

LAZER TEKNOLOJİSİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Dövme yaptırıp daha sonra sildirmek isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı lazer teknolojisi vücut lekelerinden kurtulmak isteyenlerin de tercih ettiği bir yöntem. Bu yöntemde lazer ışınları kullanılarak izler silinmeye çalışılıyor. Tabii bu tarz bir işlem öncesinde mutlaka bir uzmanla görüşmek gerekiyor. Çünkü hem vücudunuzdaki izin yapısı hem de cilt tipiniz böyle bir işleme uygun olmayabilir. Bu nedenle eğer lazer teknolojisinden faydalanacaksanız mutlaka işin uzmanlarının çalıştığı merkezlere başvurun ve kendi doktorunuzun görüşünü alın.

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