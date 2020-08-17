Doğum lekesi ve ameliyat izini gizlemek mümkün! Bu 4 yöntemle...

Aslında bu tarz lekeler kişinin varlığının bir parçası olarak kabul edildiğinde rahatsız edici etkisini yitirir. Fakat yine de birçok kişi farklı yöntemler deneyerek bu izleri kapatmak ister. İşte biz de sizler için vücutta farklı nedenlerden oluşan bu lekeleri kapatmanın yollarını bir araya getirdik. Böylece siz de kendinizi daha rahat hissedebilir ve dilediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

AKSESUARLARDAN YARDIM ALIN

Vücuttaki izleri kapatmanın en kolay yollarından biri o bölgeyi aksesuarla süslemek. Özellikle bilek ve boyun bölgesindeki izler şık bir şal veya eşarp ile kolaylıkla kapatılabilir. Bu aşamada ince uzun yapılı şifon saç aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Bileğinize bu ürünleri dolayarak şık bir görünüm de elde edebilirsiniz. Boyun bölgesinde daha geniş eşarplar da kullanılabilir. Burada önemli olan lekenin konumu ve boyutu. Seçiminizi buna göre yapabilirsiniz.

LEKELERİ DÖVMEYE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ

Vücuttaki lekeleri farklı motiflerle birleştirerek dövme haline getirebilirsiniz. Birçok insan bu yöntemi kullanıyor. Burada önemli olan cildin yapısının dövmeye uygun olması. Örneğin, yanık izi üzerine dövme yapmak uygun olmayabilir. Bunu öncelikle doktorunuzla görüşmelisiniz. Ama doktor uygun bulduğu takdirde lekenin boyutuna uygun bir dövme dizaynı ile vücudunuzdaki izleri tamamen örtebilirsiniz.