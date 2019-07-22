Doğum sancısına karşı tarak! Tarak, akupunktur noktalarına baskı yaparak doğum sancılarını hafifletiyor

Doğum demek aynı zamanda acı ve sancıları da en güçlü şekilde hissetmek demek. Ancak bu ağrıların önüne bir nebze de olsa geçebilirsiniz.Nasıl mı? Tarak kullanarak.

Bir Amerikan doğum fotoğrafçılığı ve video şirketi olan Fox Valley Facebook'ta yer alan Doğum ve Bebek sayfasına koyduğu fotoğrafla ses getirdi. Paylaşımda şöyle yazıyordu: 'Elinizde bir tarak tutmak akupunktur noktalarına baskı uygulayarak vücudunuzdaki kasılmaların önüne geçmenizi sağlayabilir. Bu teori, beynin yalnızca bir seferde yalnızca belirli sayıda duyulara odaklanabileceğini belirtir. Ellerinizdeki sinirler beyninize daha yakın olduğu için beyninize daha hızlı ulaşır.'

18 binden fazla paylaşım, 5 binden fazla beğeni ve 20 binden fazla da yorum alan fotoğraf karesine kullanıcılar da fotoğraflarını göndererek destek verdi. Gelen yorumlar da tarağın işe yaradığını gösteriyor gibiydi. İşte yorumlardan bir kaçı: 'Ben bir ebeyim ve her doğumda hastaya mutlaka tarak veririm.'

'Kız kardeşim sancı çekerken tırnaklarını bana batırmasını istemiştim. Bu fikrin işe yarayacağını düşünüyorum.'

'Keşke bu fikri ilk doğumumda da bilseydim. Ekim ayında tekrar doğum yapacağım ve tarak ilk koyacağım şey olacak.'



