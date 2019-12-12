Doğum sonrası depresyonu doğumdan sonra hormonlardaki hızlı düşüş ile bağlantılıdır. Doğum sonrası depresyon ilk 4-6 hafta içerisinde ortaya çıkar ve tanı konulabilmesi için de belirtilerin en az 2 hafta sürmesi gerekir. Gebelik sırasında yaşanan depresyon dünyada her 10 anneden 5’inde görülürken, doğum sonrası depresyon 10 annenin 1’inde ortaya çıkar.

Prenatal denilen hamilelik öncesinde ve perinatal denilen hamilelik sırasındaki bazı duygu durumları, doğum sonrasında bir depresyonun habercisi olabilir.

'Nasıl olsa doğumdan sonra geçer, gebeliğin getirdiği durumlardır' düşüncesiyle anne adayının yaşadığı psikolojik sorun ertelenmemelidir. Bu psikolojik sorunlar; Sürekli üzüntü hali, dikkat dağınıklığı, çok az veya çok uzun süre uyuma, normalde hoşlanılan aktivitelerin artık zevk vermemesi, umutsuzluk, ölüm kaygısı, içine kapanma, yalnızlık, eşinden uzaklaşma, sürekli ve aniden ağlamak, cinsel isteksizlik, aşırı unutkanlık şeklinde görülebilir. Tedavi edilmediği takdirde hem anne hem bebek açısından çeşitli sakıncalar doğurabilir. İşte doğum sonrası depresyonda olduğunuzun işaretleri

