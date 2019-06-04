Doğum sonrası oluşan sarkmalara dikkat

Sağlıksız beslenme, genetik ve hormonal nedenlere bağlı olarak alınan aşırı kilolar ile hamilelik gibi temel nedenlerin karın yağlanmasının başlıca nedenleri olarak sıralanabileceğini dile getiren Op. Dr. Defne Erkara, “Tüm bu etkenler, karın ve bel çevresinde aşırı yağlanmaya, genişlemeye, karın kaslarının deforme olmasına ve çatlakların oluşmasına neden olur” dedi. Aşırı yağlanarak kilo alan ya da gebeliğe bağlı olarak genişleyen göbek bölgesinin, kilo verme ya da doğum sonrasında kilo ortadan kalksa bile, karın duvarında meydana gelen deformasyon sonrası kaslarda gevşeme, sarkma ve meydana gelen cilt çatlaklarının eski haline dönemeyebileceğini anlatan Op. Dr. Defne Erkara, “Karın germe yani “abdominoplasti” operasyonu sayılan nedenlere bağlı olarak uygulanır. Ortaya çıkan bu sonuçlar için, cilt ve cilt altında gelişen deformasyona bağlı doku fazlasının uzaklaştırılması ve karın duvarının güçlü anatomik yapısının yeni baştan oluşturulması gerekir. Dünyada estetik amaçlı yapılan ilk beş ameliyattan birisi de karın germe operasyonudur.

Ameliyat biçimi, göbek ve genital bölge arasındaki deforme olmuş ve işlevini yitirmiş deri ve deri altı dokuların alınarak, cildin gerilmesi ve karın duvarındaki kas bütünlüğünün yeniden sağlanması işlemi olarak tanımlanabilir. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında düz bir karın bölgesi ile arzulanan fit görünüme kalıcı biçimde kavuşulur” dedi. Operasyon öncesi sigara kullanımının azaltılması ve hatta bırakılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Defne Erkara, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ameliyattan 7 gün öncesinde aspirin ve kan sulandırıcı gibi kan pıhtılaşma sürecini uzatan ilaçların kullanılmaması, bitkisel çayların içilmemesi, 24-48 saat öncesi alkol alınmamasına önemle dikkat edilmelidir. Operasyon öncesinde hastanın karın germe ameliyatına uygunluğu, ameliyata engel bir durumunun bulunup bulunmadığı gibi konuların ameliyat öncesi muayene ile değerlendirilmesi ve planlanması şarttır. KARIN GERME OPERASYONU UYGULAMALARI Karın yapısına ve yağ oranı durumuna göre iki tür karın germe operasyonu yöntemi uygulanmaktadır.

Mini Karın Germe Operasyonu: Karın bölgesindeki cilt çatlaksız, kas yapısı açısından daha az deforme olmuş ve sadece göbek deliğinin altında bulunan bölümde cilt fazlalığı bulunuyorsa, mini karın germe ameliyatı uygulanır. Operasyon sırasında uygulanan kesi, tam karın germe ameliyatına göre daha kısadır. Göbek deliği etrafına kesi yapılmadan sadece fazla cilt dokusu bölgeden çıkarılır ve kas dokusuna müdahale edilmez. Bu operasyon liposuction ile kombine edilebilir.