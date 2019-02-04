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Doğum sonrası verdiği kilolar sayesinde Kim Kardashian'ın antrenörü oldu! 'Kim'in bir bildiği var'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın antrenörü olarak adını duyuran Melissa Alcantara değişim öyküsüyle dikkat çekiyor. Hikayesini öğrendikten sonra Melissa ile çalışmaya karar veren Kardashian için 'bir bildiği var' yorumları yapılıyor.

Kim Kardashian’a antrenörlük yapan Melissa Alcantara'nın başarı hikayesi!

Kim Kardashian'ın antrenörü değişimiyle şaşkına çeviriyor

Onu ilk olarak Kim Kardashinan'ın antrenörü olarak duysakta, o hamileliğindeki kiloları vermesiyle ve birçok kadına ilham olmasıyla dikkat çekmiş bir isim.
32 yaşındaki vücut geliştirici Alcantara, hamilelik sırasında aldığı kilolardan sonra beslenme düzenini değiştirdi ve egzersiz yapmaya başladı.
Tüm bu süreçte hızını alamayan iki çocuk annesi Melissa, büyük bir değişim geçirdi.
Hamileyken 90 kiloya kadar çıkan, düzenli beslenme ve spor sayesinde 60 kiloya düşen 32 yaşındaki kadın instagram hesabına yüklediği videolarla Kardashian ve birçok ünlünün dikkatini çekmeyi başardı.
Yaşadığı değişimleri 735 binin üzerindeki Instagram hesabında paylaşan Melissa'ya 'Kim Kardashian'ın antrenöründen başka bir şey beklenebilir mi?' yorumları yapılıyor.
Genç kadın insanlara sıkı çalışmanın, istikrarlı olmanın ve sonuç almanın nasıl hissettirdiğini öğretmeye çalıştığını söylüyor.
Fotoğraflarını gururla yayınlayan Melissa, bunun yalnızca spor ve sağlıklı beslenme alanında değil hayatın her alanında geçerli bir kural olduğunu, ayrıca ne kadar işe yaradığını canlı örnek olarak gösteriyor.
Kardashian'ın ilham aldığı Melissa yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: ''Şimdi böyle görünüyor ama bu görüntüye kavuşmak gerçekten çok zordu. 6 yıl içinde başarının yanında birçok başarısız durumu da yaşadım. Kuşku, zafer, engel bu süre içinde her şeyi yaşadım diyebilirim.
Ancak pes etmedim ne olursa olsun istediğimi elde etmek istedim. Ben kendimi böyle iyi hissediyorum. Kiloluysanız ancak kendinizi mutlu hissediyorsanız bunda da bir sorun göremiyorum. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız sayı hiçbir şey ifade etmez.''
Melissa'ya kuşkusuz en çok sorulan şey ise Kim Kardashian.
Kim Kardashian ile yaptığı egzersizleri zaman zaman instagram hesabından paylaşan genç kadın, ''Kalçalar ve bacaklar söz konusu olduğunda onunla 1 saat 45 dakika çalışıyoruz. Bacaklar büyük bir kas grubudur ve iyileşmek için zamana ihtiyaç duyarlar. Bunun için özverili olmak durumundasınız'' diyor.
Melissa istediğiniz vücuda giden yolda besin öncelikli bir yaşam tarzı benimsemenizi öneriyor. 'İyi karbonhidratlar', sınırlı alkol tüketimi ve her gün 4 litre su bu diyetin kilit noktası.
Melissa, ağır doz güç idmanı öneriyor. Özellikle bacak günlerini vurguluyor. Karın kasları için de basit bir mekikten öte ağırlıklı 'rope crunch', 'candlestick' gibi hareketler öneriyor.
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Kim kardashian kalça Kim Kardashian Melissa Alcantara

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