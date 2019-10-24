Doğum sonrası vücutlarıyla gurur duyan kadınlar anneliğin gerçek yolculuğunu gösteriyor

Dokuz ay boyunca içinizde bir insanı büyütmek kuşkusuz dünyanın en büyük, en heyecan veren olaylarından biri olsa gerek. Ancak bu heyecan zaman zaman kendini 'güvensiz' duygulara bırakabiliyor. Annenin değişen ruh durumlarına bir de doğum sonrası çatlaklar, fazla kilolar eklenince stres kaçınılmaz oluyor.

Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlar, yeni, küçük bir insanın sorumluluğunu almak (yetememek hissi) anne adaylarında kaygıya neden olabiliyor. Bunlara yara izleri, doğum çatlakları eklenince güven kıran duygular daha da katlanıyor.

DOĞUM SONRASI VÜCUDUN GERÇEKLİĞİ

Bu kadınlarsa hamileliğin filtresiz tarafını göstermeye karar vererek, kadınların bu büyülü geçişten sonra da güzelliklerini kucaklamalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

