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Doğum sonrası vücutlarıyla gurur duyan kadınlar anneliğin gerçek yolculuğunu gösteriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 24.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Hamilelik ve doğum sürecinin ne kadar zorlu geçtiğini hepimiz biliyoruz. Kadın bedeni hamilelik boyunca çok fazla değişime uğruyor ancak dergilerde gördüğümüz şeyle, doğumdan sonraki kadın vücudu arasında büyük bir uçurum var. Aslında birçok kadın hamilelikten sonra çatlak izleri, sarkık cilt, sallanan bir göbeğe sahip oluyor. Şimdi göreceğiniz fotoğraflardaki yeni doğum yapmış anneler de bedenlerindeki bu değişimi korkusuzca ve gururla gösteriyorlar.

Dokuz ay boyunca içinizde bir insanı büyütmek kuşkusuz dünyanın en büyük, en heyecan veren olaylarından biri olsa gerek. Ancak bu heyecan zaman zaman kendini 'güvensiz' duygulara bırakabiliyor. Annenin değişen ruh durumlarına bir de doğum sonrası çatlaklar, fazla kilolar eklenince stres kaçınılmaz oluyor.

Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlar, yeni, küçük bir insanın sorumluluğunu almak (yetememek hissi) anne adaylarında kaygıya neden olabiliyor. Bunlara yara izleri, doğum çatlakları eklenince güven kıran duygular daha da katlanıyor.

DOĞUM SONRASI VÜCUDUN GERÇEKLİĞİ

Bu kadınlarsa hamileliğin filtresiz tarafını göstermeye karar vererek, kadınların bu büyülü geçişten sonra da güzelliklerini kucaklamalarına yardımcı olmaya çalışıyorlar.

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