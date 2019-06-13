Doğum yaptıktan sonra eşinizle iletişimi koparmayın!

Kadınların doğum sonrası yaşadığı endişeler, bebeğe olan yoğun ilgisi, bebekle birlikte eve gelen yeni düzenin erkekleri yakından ilgilendirdiğini söyleyen Emsey Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, bu durumun çiftler arasında kıskançlığa ve iletişim aksaklığına neden olabileceğini belirtti.

"ÇİFTLER ARASI TAHAMMÜL AZALABİLİYOR"

Doğum sonrası annelerin özellikle ilk aylarda tüm ilgilerini bebeğe yönlendirdiğini ifade eden Uzm. Dr. Orhan Karaca, "Anne bebek ilişkisi bakımından normal olarak karşılanan bu durum babalar bakımından rahatsız edici olabiliyor. Bu süreç içerisinde baba kendisini ihmal edilmiş hissedip duygusal çalkantılar yaşayabilmektedir. Bu iletişim kesikliği ve ihmal edilmişlik duygusu zamanla doğum konusunda erken davranıldığı düşüncesini doğurabiliyor. İletişimin de azlığı ile kafada kurmalar artıyor ve tahammülün çok azaldığı bir anda şiddetli tartışmalar yaşanabiliyor” diye konuştu.

"KIZGINLIKLA DAVRANMAKTAN KAÇININ"

Annenin bebeğe ilgi süresinin uzamasıyla babadaki ‘ihmal edilmişlik’ duygusunun pekişeceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Orhan Karaca, “Eşinin kendisine yeterince ilgi göstermediğini düşünen baba, kırgınlık ve kızgınlık hissedebilir. Bu noktada babanın yaşadığı kırgınlığı ifade etmesi, annenin de eşinin düşüncelerini ve duygularını anlamaya çalışması, iletişimi açık tutmaya çalışması gerekir. Babanın, annenin bebekle olan yoğun iletişiminden dolayı dışlandığı hissini yönetmenin tek yolu diyaloğu artırmaktır. Hassas bir dönem olması nedeniyle hem erkeğin hem kadının öfkelenmeye meyilli olması iletişimi sekteye uğratabilir. Yaralayan her konunun uygun bir dille ifade edilmesi her şeyden önce kişinin hakkıdır. Uygun ifade muhatabın kendisine saygı duyulduğunu hissetmesini de sağlar. Eş zamanlı kadın da kendini ifade etmelidir. Kadın, desteğe ihtiyacını ifade etmekten çekinmemeli, eşinin kendisiyle empati yapması için fırsat doğurmalıdır. Konuşurken olumlu cümleler kurulması ve kızgınlıkla davranmaktan kaçınması ilişkinin yeniden normalleşmesine yardımcı olacaktır" tavsiyesinde bulundu.