'Doğuma gidene kadar direk dansı yapacağım'

Profesyonel bir direk dansçısı olan Allison Sipes, Facebook takipçilerine düzenli olarak video paylaşıyor.

Allison'u ilginç kılansa bu dansı hamileyken yapması.

7 Nisan'da doğum yapacak olan 35 yaşındaki kadın, son zamanlarda dansı yaparken biraz zorlandığını ancak sancıları gelene kadar dansa devam edeceğini söylüyor.

Allison, ''38. haftamdayım ve kendimi bunu yaparken çok iyi hissediyorum. Yaptığım hareketlerin bebeğim için güvenli olup olmadığı konusunda doktorlarıma danıştığımda, kendini iyi hissediyorsan bunu yapmalısın, hatta bu hareketlerin doğumu daha da kolay hale getireceğini söylediler. Bu bana ekstra bir güven verdi'' diye konuşuyor.