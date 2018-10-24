Doğumdan sonra paylaştığı fotoğraf şok etti

Yılın başından beri binlerce kişi 36 yaşındaki Maria’nın hamilelik sürecini takip etmeye başladı. Maria’nın üçüzleri olacaktı ve karnı günden güne büyümeye başladı.

Kimse cesaret edemezdi!

1 / 9 Maria, Expressen’e “Başta tuhaf yorumlar aldık. İnsanlar fotoğrafıma arkadaşlarını etiketlediler. Zamanla olumlu yorumlar olmaya başladık. Karnımla gurur duyuyorum. Bu kadar büyük olmasına hayret de etmiyor değilim. Gerçekten inanılmaz!” dedi.

2 / 9 Mary’nin karnı 22. haftada şekillenmeye başladı. Üçüzleri doğacak olmasına rağmen sadece karnı büyüdü. Zamanla oğlunu bile kucağına alamaz hale geldi.

3 / 9

4 / 9

5 / 9 Geçtiğimiz günlerde üçüzler sağ salim dünyaya geldi. Agnes, Filip ve Iben isimleri verildi.

6 / 9 Mary cesur paylaşımlarına doğumdan sonra da devam ediyor.

7 / 9 Karnının son halini paylaşmayı bırakmıyor.

8 / 9 Fotoğraflara bakanlar ise işte "Doğumun gerçek yüzü işte bu" diyor.