KADIN

Doğumdan sonraki gurur

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
DOĞUM HABERLERİ  | 22.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Ünlü birinin doğum yaptıktan kısa bir süre sonra medyanın karşısına fit vücuduyla çıkması hepimizi şaşırtır. Doğum sonrası kiloları nasıl verdiği sorularını da sık sık duyarız. Ancak, verdikleri cevaplar bizi çok da tatmin etmez. İşte bu noktada yeni anne olan January Harshe, @takebackpostpartum adındaki instagram hesabı ile devreye giriyor. Instagram hesabında yer alan fotoğraflar yeni annelerin çatlak izlerini, doğum sonrası kilolarını, doğum öncesi ve sonrası depresyonlarını içeriyor.

Projenin arkasındaki kadın Harshe, ''Bir değişiklik yapmak istiyorsak, bunu kendimiz yapmalıyız. Bunun nasıl bir şey olduğunu gösterelim. Öğrendiğim şey her kadının bir şekilde ya da başka bir şekilde mücadele etmesidir. Her kadın farklı şekilde mücadele ediyor. Gururlu annelerle siz de tanışmalısınız'' diye konuşuyor.

Gururlu annelerle tanışın

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'Anoreksiya değil, bu bir tiroid meselesi.Doğumdan sonra aşırı miktarda kilo verdim. Bunu durduramadım.'
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'Neden utanacağım? Utanılacak ne yaptım ki? İçimden yeni bir hayat doğdu. Bir erkeğin asla anlayamayacağı şeyleri hissettim. Zihinsel ve duygusal olarak büyüdüm ve ruhum hiç gitmeyeceğini düşündüğüm yerlere gitti. Bana göre vücudum şimdi olması gerektiği gibi. Utanmayın. Değişikliklerinizi saklamayın. Hikayenizle gurur duyun.'
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'Hamileyken çok korkuyordum. Doğurmaktan... Ondan nefret etmekten... Vücudumun içinden geçtiği şeye için kızgınlık hissedecek miydim? 'Hamileyken depresyondaydım ama şimdi hayatımda sahip olduğum en güzel şeye sahibim.'
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'Karnının içindeki güzelliği görmeyi başarırsan, kendini daha mutlu hissedersin.'
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'Biraz daha yumuşak olabilirim ama bu işaretler bana oğlumu hatırlatıyor. Ve aslında ne kadar güçlü olduğumu.'
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'Doğa'nın sanatsal mirası.'
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'Doğum yapalı 8 gün oldu. Yorgun, terli, sütlü, hala sancılıyım.'
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'Doğumdan 7 gün sonra. Bu iç çamaşırları bir harika.'
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'Yeni doğum yapmış bir anneyim. Karnımda çatlaklarım var. Kanserden kurtulmuş ama bacağını kaybetmiş bir kadınım. Mücadele ettiğim savaşları göstermek için izlerim var. Vücudum bir hikaye anlatıyor, yolculuğumu gösteriyor.'
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'İkiz annesi olmanın gerçekliği.'
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'Buradaki her şey gerçek.'
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İşte @takebackpostpartum instagram hesabında paylaşılan diğer kareler...

İşte @takebackpostpartum instagram hesabında paylaşılan diğer kareler...
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January Harshe Doğum sonrası kilolar takebackpostpartum

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunun iç karın genişliği ile çok alakası var. bende ne çatlak ne de sarkma oldu.
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