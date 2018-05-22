Doğumdan sonraki gurur

Projenin arkasındaki kadın Harshe, ''Bir değişiklik yapmak istiyorsak, bunu kendimiz yapmalıyız. Bunun nasıl bir şey olduğunu gösterelim. Öğrendiğim şey her kadının bir şekilde ya da başka bir şekilde mücadele etmesidir. Her kadın farklı şekilde mücadele ediyor. Gururlu annelerle siz de tanışmalısınız'' diye konuşuyor.

Gururlu annelerle tanışın

1 / 33 'Anoreksiya değil, bu bir tiroid meselesi.Doğumdan sonra aşırı miktarda kilo verdim. Bunu durduramadım.'

2 / 33 'Neden utanacağım? Utanılacak ne yaptım ki? İçimden yeni bir hayat doğdu. Bir erkeğin asla anlayamayacağı şeyleri hissettim. Zihinsel ve duygusal olarak büyüdüm ve ruhum hiç gitmeyeceğini düşündüğüm yerlere gitti. Bana göre vücudum şimdi olması gerektiği gibi. Utanmayın. Değişikliklerinizi saklamayın. Hikayenizle gurur duyun.'

3 / 33 'Hamileyken çok korkuyordum. Doğurmaktan... Ondan nefret etmekten... Vücudumun içinden geçtiği şeye için kızgınlık hissedecek miydim? 'Hamileyken depresyondaydım ama şimdi hayatımda sahip olduğum en güzel şeye sahibim.'

4 / 33 'Karnının içindeki güzelliği görmeyi başarırsan, kendini daha mutlu hissedersin.'

5 / 33 'Biraz daha yumuşak olabilirim ama bu işaretler bana oğlumu hatırlatıyor. Ve aslında ne kadar güçlü olduğumu.'

6 / 33 'Doğa'nın sanatsal mirası.'

7 / 33 'Doğum yapalı 8 gün oldu. Yorgun, terli, sütlü, hala sancılıyım.'

8 / 33 'Doğumdan 7 gün sonra. Bu iç çamaşırları bir harika.'

9 / 33 'Yeni doğum yapmış bir anneyim. Karnımda çatlaklarım var. Kanserden kurtulmuş ama bacağını kaybetmiş bir kadınım. Mücadele ettiğim savaşları göstermek için izlerim var. Vücudum bir hikaye anlatıyor, yolculuğumu gösteriyor.'

10 / 33 'İkiz annesi olmanın gerçekliği.'

11 / 33 'Buradaki her şey gerçek.'

12 / 33 İşte @takebackpostpartum instagram hesabında paylaşılan diğer kareler...

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