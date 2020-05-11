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Doğuştan kafa derisi olmayan Yavuz Selim'den güzel haber

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Manisa’da kalp hastalığı ile dünyaya gelen ve doğuştan kafa derisi olmayan 1,5 yaşındaki Yavuz Selim Argüç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Kalbindeki rahatsızlık giderilen küçük çocuğun kafa derisi de iyileşmeye başladı.

Manisa’da yaşayan Kadriye ve Selahattin Argüç çiftinin üçüncü çocukları Yavuz Selim, kafa derisindeki gelişim bozukluğu ve halk arasında Mor Çocuk Hastalığı olarak bilinen kalp hastalığı ile dünyaya geldi. Manisa’daki doktorlar tarafından tedavi altına alınan Yavuz Selim bebek, İstanbul’daki bir sağlık kuruluşuna yönlendirildi.

Tedavisi ve takibi süren Yavuz Selim, birkaç kez kafa derisindeki kanama ve kalp hastalığına bağlı oksijen eksikliği nedeniyle şoka girince, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile takibinin yapıldığı hastaneye ulaştırıldı. Son olarak kalbine stent takılan minik Yavuz Selim’in durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Doktorlar, Yavuz Selim’in kurtulması için son çarenin ameliyat olduğuna karar verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniğine yönlendiren küçük çocuk, Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Onur Işık, Doç. Dr. Muhammet Akyüz ve anestezi uzmanı Dr. Meltem Çakmak başkanlığındaki ekip tarafından yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

'ÇOK RİSKLİ BİR DURUM OLUŞABİLİRDİ'

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Işık, küçük çocuğu yaşatabilmek için her türlü riski göze aldıklarını belirterek, “Çocuğumuz bize geldikten sonra yaptığımız tetkiklerin ardından ameliyat gününü belirleyerek evine gönderdik. Ameliyat günü geldiğinde ise ailenin verdiği telefon numarasından kendilerine ulaşamayınca ekip olarak seferber olduk. Ailenin yaşadığı mahallenin muhtarının yardımıyla aileye ulaşıp bebeğin hastaneye getirilmesini sağladık. Kafa derisindeki problem nedeniyle görüşünü aldığımız Plastik Cerrahi Uzmanı Çocuğun kafa kemiklerinin olduğunu, ancak kafa derisinin olmadığını, kalp ameliyatı olmadan da çocuğa herhangi bir işlem yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Ameliyatta kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Ameliyat esnasında herhangi bir kanamada çok riskli bir durum oluşabilirdi. Ancak çocuğu yaşatabilmek için tüm riskleri göze alarak önlemlerimizi aldıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

'HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ2

Ameliyat yapılmasaydı çocuğun hayatını kaybedebileceğini aktaran Doç. Dr. Işık, “Yavuz Selim’in kalbindeki 1 cm çapındaki deliği kapattık, akciğerlere giden damardaki darlığı giderdik ve biyolojik kapak taktık. Ameliyattan sonra da kafasına günlük pansumanları yapıldı ve kafa derisi de düzelmeye başladı. Kalbindeki sorun çözüldüğü için kafa derisi daha çabuk iyileşmeye başladı. Kanama olsa bile çocuk artık şoka girmiyor. Eğer bu ameliyatı gerçekleştirmeseydik bir kanama daha geçirip hayatını kaybedebilirdi. Olağanüstü koşulların yaşandığı pandemi sürecinde tüm risklere rağmen bir çocuğumuzu daha sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyatta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anne Kadriye Argüç de çocuklarını sağlığına kavuşturan doktorlara ve tüm çalışanlara teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

(İHA)

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