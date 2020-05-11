Doğuştan kafa derisi olmayan Yavuz Selim'den güzel haber

Manisa’da yaşayan Kadriye ve Selahattin Argüç çiftinin üçüncü çocukları Yavuz Selim, kafa derisindeki gelişim bozukluğu ve halk arasında Mor Çocuk Hastalığı olarak bilinen kalp hastalığı ile dünyaya geldi. Manisa’daki doktorlar tarafından tedavi altına alınan Yavuz Selim bebek, İstanbul’daki bir sağlık kuruluşuna yönlendirildi.

Tedavisi ve takibi süren Yavuz Selim, birkaç kez kafa derisindeki kanama ve kalp hastalığına bağlı oksijen eksikliği nedeniyle şoka girince, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile takibinin yapıldığı hastaneye ulaştırıldı. Son olarak kalbine stent takılan minik Yavuz Selim’in durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Doktorlar, Yavuz Selim’in kurtulması için son çarenin ameliyat olduğuna karar verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniğine yönlendiren küçük çocuk, Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Onur Işık, Doç. Dr. Muhammet Akyüz ve anestezi uzmanı Dr. Meltem Çakmak başkanlığındaki ekip tarafından yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.