KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Doktora gitmeden önce yapmayı bırakmanız gereken 7 şey

Doktora gitmeden önce yapmayı bırakmanız gereken 7 şey

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre yanlış tanıların yüzde 30’undan fazlası ciddi yaralanmalara veya ölüme neden oluyor ve bunların bazılarının nedeni hastaların yanlış davranmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle doktora giderken, muayenenin kalitesinin sadece profesyonellere değil, size de bağlıdır.

Doktora gitmeden önce yapmayı bırakmanız gereken 7 şey

Sizin için yanlışlıklarından kaçınmanıza ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilecek bir ipucu listesi hazırladık.

Dermatolog öncesi manikür pedikür yaptırmayın

Dermatologlar 3.000'den fazla hastalığı tedavi eder. Tam bir muayene sırasında doktor sadece cildinizi değil tırnaklarınızı da incelemelidir. Sonuçta, birçok mantar enfeksiyonu genellikle orada bulunur. Bir doktorun tırnaklarınızın doğal durumunu görmesi çok önemlidir.Ayrıca, tırnaklardaki herhangi bir değişiklik diğer organların hastalıklarını gösterebilir, bu yüzden onlara yeterince dikkat etmeye çalışın.
Kolesterol testinden önce alkol almayın
Alkollü içecekler kolesterol içermemesine rağmen, vücutta keskin bir kolesterol sıçramasına neden olabilecek karbonhidrat adı verilen maddelerin yanı sıra çok fazla şeker içerirler. Bu yüzden alkolden kaçınmalısınız.

İdrar testi için daha fazla su için

İnsan idrarı yüzde 99 su ve sadece yüzde 1 asit, amonyak, hormonlar, ölü kan hücreleri, protein ve araştırma için kullanılan diğer maddeleri içerir. Gördüğünüz gibi, konsantrasyon çok düşük. Dolayısıyla, 100 ml idrar sağlarsanız, yaklaşık 1 ml'si analiz için uygundur. Yeterli idrar ürettiğinizden emin olmak için testten birkaç saat önce daha fazla su için.

Mamogramdan önce deodorant kullanmayın

Bir mamogramdan önce deodorant kullanmamalısınız. Deodorantlar küçük metalik maddeler içerdiğinden prosedür sırasında, bu metalleri, kanser gelişiminin bir işareti olan kalsifikasyonlar için karıştırmak kolaydır. Sonuçlar sadece yanlış olmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi oldukça gerginleştirecektir.

Kolonoskopi almadan önce kırmızı yiyecek yemeyin

Doğal kırmızı yiyecekler kolonunuzu renklendirebilir ve çalışmanın sonucunu etkileyebilir. Kolonoskopinizden en az bir hafta önce pancar, kızılcık, domates gibi gıdalar tüketmeyin.

Kan basıncı testi yaptırmadan önce tuzlu bir yemek yemeyin

Amerikan Kalp Derneği günde 2.300 miligramdan fazla tuz tüketmemeyi önermektedir. Diğer zararlı etkilerinin yanı sıra, kan basıncında bir artışa katkıda bulunur. Bu nedenle, testten önce fast food, fındık, fasulye veya çok fazla tuz içeren diğer ürünleri yememelisiniz. Aksi takdirde, sonuçlar yanlış olabilir.

Kan tahlili yaptırmadan önce ilaç almayın

Testten birkaç gün önce, daha doğru bir sonuç için, kanınızın temizlenmesi için zamana sahip olması ve dış faktörlerden etkilenmemesi için ilaç almayı bırakmalısınız. Ancak bu durumu hekiminize danışmanız daha uygun olacaktır. Testten önce ilaç kullanıp kullanmayacağınızı mutlaka doktorunuza sorun.

Smear testinden önce krem, kayganlaştırı ve tampon kullanmayın

Pap smear, kadın organlarının sağlığını belirlemek için en önemli testlerden biridir. Doktorlar her 3 yılda bir yapılmasını önerir. Çalışma bölgesinin çok hassas ve tahrişe yatkın olması nedeniyle şu kuralları hatırlamanız gerekir: Smear testi yapılmadan önce 48 saat tampon takmayın. 48 saat önce krem ve yağlayıcı sürmeyin. Yine 48 saat önce spermisid kullanmayın. Ve 72 saat önce vajinal duş yapmayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Saplantı bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenlerSaplantı bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler
Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktora gitmeden önce yapılması gerekenler, sağlık,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Güzel oyuncudan bornozlu teşekkür pozu

Güzel oyuncudan bornozlu teşekkür pozu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek bekleyen anneler koronavirüse karşı ne yapmalı? 9 soruda hamileler ve koronavirüs

Bebek bekleyen anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?

Uzmanlardan dezenfektandan yıpranan ellere 'vazelin' önerisi

Vazelin talebi! Çok fazla önerilmiyor ama...

Ellerinizi yıkadıktan sonra havlu değil peçete kullanın!

Ellerinizi yıkadıktan sonra havlu kullanmayın!

Hamilelere özel 5 koronavirüs önlemi

Moralinizi yüksek tutun, bu önlemleri atlamayın!

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

Baş ağrısına ne iyi gelir diyenler için ağrıyı bıçak gibi kesen yöntemler

Saplantı bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler

Saplantı bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.