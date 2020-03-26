Doktora gitmeden önce yapmayı bırakmanız gereken 7 şey

Sizin için yanlışlıklarından kaçınmanıza ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilecek bir ipucu listesi hazırladık. Dermatolog öncesi manikür pedikür yaptırmayın Dermatologlar 3.000'den fazla hastalığı tedavi eder. Tam bir muayene sırasında doktor sadece cildinizi değil tırnaklarınızı da incelemelidir. Sonuçta, birçok mantar enfeksiyonu genellikle orada bulunur. Bir doktorun tırnaklarınızın doğal durumunu görmesi çok önemlidir.Ayrıca, tırnaklardaki herhangi bir değişiklik diğer organların hastalıklarını gösterebilir, bu yüzden onlara yeterince dikkat etmeye çalışın.

Kolesterol testinden önce alkol almayın

Alkollü içecekler kolesterol içermemesine rağmen, vücutta keskin bir kolesterol sıçramasına neden olabilecek karbonhidrat adı verilen maddelerin yanı sıra çok fazla şeker içerirler. Bu yüzden alkolden kaçınmalısınız. İdrar testi için daha fazla su için İnsan idrarı yüzde 99 su ve sadece yüzde 1 asit, amonyak, hormonlar, ölü kan hücreleri, protein ve araştırma için kullanılan diğer maddeleri içerir. Gördüğünüz gibi, konsantrasyon çok düşük. Dolayısıyla, 100 ml idrar sağlarsanız, yaklaşık 1 ml'si analiz için uygundur. Yeterli idrar ürettiğinizden emin olmak için testten birkaç saat önce daha fazla su için.

Mamogramdan önce deodorant kullanmayın Bir mamogramdan önce deodorant kullanmamalısınız. Deodorantlar küçük metalik maddeler içerdiğinden prosedür sırasında, bu metalleri, kanser gelişiminin bir işareti olan kalsifikasyonlar için karıştırmak kolaydır. Sonuçlar sadece yanlış olmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi oldukça gerginleştirecektir. Kolonoskopi almadan önce kırmızı yiyecek yemeyin Doğal kırmızı yiyecekler kolonunuzu renklendirebilir ve çalışmanın sonucunu etkileyebilir. Kolonoskopinizden en az bir hafta önce pancar, kızılcık, domates gibi gıdalar tüketmeyin. Kan basıncı testi yaptırmadan önce tuzlu bir yemek yemeyin Amerikan Kalp Derneği günde 2.300 miligramdan fazla tuz tüketmemeyi önermektedir. Diğer zararlı etkilerinin yanı sıra, kan basıncında bir artışa katkıda bulunur. Bu nedenle, testten önce fast food, fındık, fasulye veya çok fazla tuz içeren diğer ürünleri yememelisiniz. Aksi takdirde, sonuçlar yanlış olabilir. Kan tahlili yaptırmadan önce ilaç almayın Testten birkaç gün önce, daha doğru bir sonuç için, kanınızın temizlenmesi için zamana sahip olması ve dış faktörlerden etkilenmemesi için ilaç almayı bırakmalısınız. Ancak bu durumu hekiminize danışmanız daha uygun olacaktır. Testten önce ilaç kullanıp kullanmayacağınızı mutlaka doktorunuza sorun.