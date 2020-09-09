Doktorlar karşı çıkıyor! Aynı anda iki tane bebek istemek...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, tek bir bebeğe sahip olmakla karşılaştırıldığında, ikiz ve çoklu sayıya sahip hamileliklerin, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları dahil olmak üzere ciddi ve hatta yaşamı tehdit edebilen sağlık sorunlarını beraberinde getirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

ÇOKLU DOĞUMLARIN RİSKLERİ

Dr. Kalay, bu riskleri şöyle sıralıyor: Bebek ölümü: İkizlerin doğumdan sonraki bir ay içinde ölme olasılığı tek doğumlu bebeklerden 5 kat daha fazla.

Erken doğum: İkizler ve diğer çoklu hamilelikler, tek bebekten çok daha erken doğarlar. Erken doğan bebeklerde serebral palsi dahil doğum kusurları daha yaygındır.

Düşük doğum ağırlığı: İkizler ve diğer çoklu sayıdaki hamilelikler, tek doğan bebeklerden daha düşük doğum ağırlıklı doğma olasılıkları daha yüksektir.

er: Birden fazla bebeği olan hamile kadınlar, bir bebek taşıyan kadınlara kıyasla doğumdan önce veya sonra preeklampsi, gestasyonel diyabet ve kanama açısından daha yüksek risk altındadır.