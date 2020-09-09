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Doktorlar karşı çıkıyor! Aynı anda iki tane bebek istemek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüp bebek tedavisi gören birçok anne adayı, “Keşke ikizlerim olsaydı, umarım ikizlerim olur” diyerek aynı anda iki tane bebek istiyor ancak doktorlar buna karşı çıkıyor.

Doktorlar karşı çıkıyor! Aynı anda iki tane bebek istemek...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, tek bir bebeğe sahip olmakla karşılaştırıldığında, ikiz ve çoklu sayıya sahip hamileliklerin, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları dahil olmak üzere ciddi ve hatta yaşamı tehdit edebilen sağlık sorunlarını beraberinde getirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

ÇOKLU DOĞUMLARIN RİSKLERİ

Dr. Kalay, bu riskleri şöyle sıralıyor: Bebek ölümü: İkizlerin doğumdan sonraki bir ay içinde ölme olasılığı tek doğumlu bebeklerden 5 kat daha fazla.

Erken doğum: İkizler ve diğer çoklu hamilelikler, tek bebekten çok daha erken doğarlar. Erken doğan bebeklerde serebral palsi dahil doğum kusurları daha yaygındır.

Düşük doğum ağırlığı: İkizler ve diğer çoklu sayıdaki hamilelikler, tek doğan bebeklerden daha düşük doğum ağırlıklı doğma olasılıkları daha yüksektir.
er: Birden fazla bebeği olan hamile kadınlar, bir bebek taşıyan kadınlara kıyasla doğumdan önce veya sonra preeklampsi, gestasyonel diyabet ve kanama açısından daha yüksek risk altındadır.

İKİZLER DE SAĞLIKLIDIR

Örneğin, ikizler arasındaki bebek ölüm oranı, tek doğan bebeklerin oranından çok daha yüksekken, ikiz bebeklerin büyük çoğunluğu ölmez. Yani tüm ikizler komplikasyonlara sahip diye düşünmemek gerekir. Ancak gene de ihtimaller tek doğan bebekler kadar iyi değil.

Ve bu kötü sonuçlar, artan bebek sayısı ile daha yaygın hale geliyor. Bu nedenle ikizler, tek doğan bebeklerden daha risklidir, ancak üçüz, dördüz veya daha fazla bebeklerden daha az riske sahiptir.

İKİZ YA DA TEK BEBEK GARANTİ EDİLEMEZ

Doktorlar yine de tüp bebek tedavisinde ikiz ya da tek bebek doğumunu garanti edemez. Çünkü anneye bir embriyo transfer edilse bile bu embriyo bölünerek ikizlere yol açabilir. Kısacası, tüp bebek tedavisinin sonucu tamamen hastanın veya doktorun kontrolünde değildir.”


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