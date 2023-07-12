Doktorları bile şaşkına çevirdi! Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı...

Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi açıklanmayan 64 yaşındaki hasta kullandığı bir ilaçla birlikte sigara içmeye devam edince kimsenin beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. New England Journal of Medicine'de yer alan yazıda 64 yaşındaki hastanın diş eti enfeksiyonunu tedavi etmek için kullandığı ilaçla birlikte sigara tüketimine devam etmesinin yeşil dil ve tüylenme sorununa neden olduğu belirtildi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Doktorlar 64 yaşındaki hastaya kıllı dil teşhisi koydu ve filiform papillanın bakteri oluşumuna bağlı olarak genişleyerek renginin solması ile dilin üzerinde büyüyen hücreleri tamamen kapladığı ifade edildi. Durumun zayıf ağız hijyeni nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.