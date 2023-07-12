Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Doktorları bile şaşkına çevirdi! Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı...

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı...

12.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi açıklanmayan bir hastanın başına gelen son derece nadir olay herkesi şaşkına çevirerek tıp dergilerine konu oldu. İsmi açıklanmayan 64 yaşındaki hastanın ilaçla birlikte tütün kullanmaya devam etmesi vücudunda ilginç bir tepki yaşanmasına neden oldu ve hastanın dili yeşil renge dönerek bir anda tüylendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ismi açıklanmayan 64 yaşındaki hasta kullandığı bir ilaçla birlikte sigara içmeye devam edince kimsenin beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. New England Journal of Medicine'de yer alan yazıda 64 yaşındaki hastanın diş eti enfeksiyonunu tedavi etmek için kullandığı ilaçla birlikte sigara tüketimine devam etmesinin yeşil dil ve tüylenme sorununa neden olduğu belirtildi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Doktorlar 64 yaşındaki hastaya kıllı dil teşhisi koydu ve filiform papillanın bakteri oluşumuna bağlı olarak genişleyerek renginin solması ile dilin üzerinde büyüyen hücreleri tamamen kapladığı ifade edildi. Durumun zayıf ağız hijyeni nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

 Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

 Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

 Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

 Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

 Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edebiyat dünyasının acı günü! Türkiye'de de çok okunuyorEdebiyat dünyasının acı günü! Türkiye'de de çok okunuyor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Amerika Dil

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.