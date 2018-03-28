Dokuz farklı tipte göğüs şekli var! Bakın sizinki hangisi?

Göğüsler şekillerine göre 9 kategoriye ayrılıyor.

Sizin göğüs şekliniz nasıl?

1 / 9 Yuvarlak Göğüslernizin hem altı hem de üstü eşit derecede dolgun görünüyorsa, yuvarlak göğüsleriniz var demektir. Bu tür göğüslere sahip olan kadınlar, yastıklı sütyenlere ihtiyaç duymazlar. Şanslısınız yardıma ihtiyacınız yok.

2 / 9 Dışa dönük - Doğu Batı Eğer meme uçlarınız dışa doğru ise, buna doğu batı tipi göğüs deniliyor. Eğer genel meme bölgeniz göğsünüzün merkezinden uzaklaşıyorsa, kendinizi bu kategoriye dahil edebilirsiniz. İç çamaşırı şirketi ThirdLove bu tip göğüsler için T-shirt sütyeni tavsiye ediyor.

3 / 9 Yana dönük Göğsülerin arasında geniş bir alan varsa, yan tarafa eğimli göğüsleriniz var demektir. Bu göğüslere sahip olan kişiler, doğu batı kategorisinde bulunanlardan daha dolgun göğüslere sahiptir. Yanları içine alacak ve ortaya itecek sütyenler sizin için ideal.

4 / 9 Gözyaşı damlası Gözyaşı damlası göğüsler yuvarlak ama biraz daha az doludur. Bu göğüslere sahip olan kadınlar, diğer göğüs tiplerine göre daha kolay sütyen bulurlar. Balconette tarzı sutyen kullabilirsiniz.

5 / 9 Narin göğüsler Bu göğüs tipi üstten daha zayıf alttan daha dolgun olurlar. Ve yapıları uzundur. Bu tip bir göğüs için, ThirdLove, dolgulu ve dalma sütyen giyilmesini öneriyor.

6 / 9 Asimetrik Çoğu kadının göğüslerinde bir miktar asimetri olmasına rağmen, göğüslerinizden biri diğerinden daha büyükse, asimetrik göğüsleriniz var diyebiliriz. Boyuttaki fark çok aşırı değilse çıkarılabilir dolguya sahip bir sütyenin denenmesi sorunu çözecektir.

7 / 9 Çan şekli Çan şekli göğüsler ince memelere benzer, ancak daha büyük olma eğilimindedirler. Küçük, balkon tipi sütyenlerden kaçınmalısınız. Sütyeniniz göğüslerinizi kaplamalı. Çan şeklinde göğüsleri olan kadınların genellikle göğüs ölçüsü büyük olduğu için göğüslerinizi kaldıracak bir sütyene ihtiyacınız var.

8 / 9 Atletik Atletik göğüslü kadınlar daha az dokuya sahip daha geniş, daha kaslı göğüslere sahip olma eğilimindedir. Kablosuz - dikişsiz sütyenler bu göğüs tipleri için idealdir.