Dokuz kadın bu yüzden hayatını kaybetti! Meme silikonu operasyonlarında kanser riski

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Avcı, meme estetiği ve kanser hakkında uyarılarda bulundu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) meme silikon implant kullanılarak yapılan meme estetik ameliyatlarından sonra nadir tip anaplastik dev hücreli lenfoma görüldüğünü açıkladığını belirten Dr. Avcı, "FDA’nın verilerine göre meme estetiği operasyonlarında implant konulmuş 660 kadında bu kanser türü görüldü. Kanserin tespit edildiği kadınlardan 9’unun yaşamını yitirdiği bildirildi” dedi.

PÜRTÜKLÜ YÜZEYLİ İMPLANTLARDA GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de meme estetiği operasyonlarının yaygın olarak yapıldığını ancak çok da panik olacak bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Dr. Avcı, “Dünyada her 8 kadından biri ömür boyunca meme kanserine yakalanma ihtimali taşıyor. Bu hastalık bir meme kanseri değil, memede görülen bir lenf kanseridir. Lenf kanseri görülen kadınlarda pürtüklü yüzeyli implantın daha sık kullanıldığı görülmüş. Yeni Zelanda ve Avustralya’da pürüzlü yüzeyli implantlar kullanılarak yapılan 1000-10 bin kadında bir bu tür lenf kanserinin görüldüğü bildirildi” diye konuştu.