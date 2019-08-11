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Dolabınızda duran sirkenin nelere iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 11.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Sirkenin adını duyunca aklınıza envai çeşit salata geliyor olabilir. Ama artık bunu biraz değiştirmenin zamanı geldi. Sirkenin yararları saymakla bitmiyor!

Mutfak raflarında öylece durmasına izin vermeyin, sirkeyi olabilecek birçok problemin çözümünde kullanabilirsiniz.

* BEYAZ SİRKE

İPEKSİ SAÇLAR

Reklamlarda sürekli duyuyoruz "ipeksi saçlar"ı. Ona sahip olmak içinse yapmanız gereken tek şey bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırıp tüm saçlarınıza uygulamak. 10 dakika beklemeniz yeterli.

SİGARA KOKUSU

Elinizdeki sigara kokusundan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey bir kaseye beyaz sirkeyi koyup nereden sigara kokusunun gitmesini istiyorsanız orada bekletmek.

DAHA KALICI OJELER

Ojenin ilk katını sürmeden önce bir bardağın yarısı kadar sirkeye parmaklarınızı sokup 10 dakika bekletin. Daha sonra da ojeyi sürün. Ojenin ömrünün uzadığını fark edeceksiniz.

IŞIL IŞIL BANYOLAR

Sirkenin beyazlatıcı ve antibakteriyel özelliiğinden yararlanın. Bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırdıktan sonra bunu spreyle temizlenmesini istediğiniz bölgeye uygulayın. Parlayacak her yer!

HALILAR VE ZEMİN

1 bardak sirke ve 2 litre sıcak suyu karıştırın. Halıları temizlemek için önce sirkeyi sonra da küçük bir miktar deterjan uygulayın. Kurumaya bırakın ve bitti!

* ELMA SİRKESİ

YAŞLILIK LEKELERİNİ TEMİZLEYİN

Ölü hücreleri yok etmenizi ve cildinizin taze ve daha genç görünmesini de elma sirkesiyle sağlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı elma sirkesini yarım bardak suyun içine ekleyin ve bunu da pamuk ile cildinize uygulayın. 30 dakika cildinizde durması yeterli.

AKNE VE SİVİLCELERLE SAVAŞIN

Cildinizi yağdan arındıran elma sirkesi, ayrıca nefes almasını da sağlar.

CİLT TONUNU AYARLAR

1 yemek kaşığı sirke ve 2 bardak suyla bir pamuğu nemlendirin. Temiz ve kuru cildinize, göz çevresinden uzak tutarak uygulayın. Bunu her gece yatmadan önce tekrarlayın.

SİNEK ISIRIKLARINDAN KURTULUN

Elma sirkesinin yarayı iyileştirici ve antibakteriyel bir gücü var. Bunu kaşınmayı durdurucu olarak da kullanabilirsiniz.

KEPEKLERE SON

Bir bardağın çeyreği kadar elma sirkesiini yine bir bardağın çeyreği kadar suyla karıştırıp bir sprey kutusuna koyun. Daha sonra saçınıza bu spreyi ugulayın ve 15 dakika saçınızda kalmasını sağlayın. Ayrıca kullandığınız şampuana da biraz sirke ekleyebilirsiniz.

  • Tüm bu anlattıklarımızla ilgili bilmeniz gerekenler var: - Hiçbir zaman sirkeyi doğrudan uygulamayın, suyla karıştırın. -Yüzünüze uygulamadan önce, alerjiniz olup olmadığına dikkat edin. -Doğrudan güneş ışığına sirkenin temas etmesini engellemek için tüm bunları gece yapmaya dikkat edin.

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