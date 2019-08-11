Dolabınızda duran sirkenin nelere iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Mutfak raflarında öylece durmasına izin vermeyin, sirkeyi olabilecek birçok problemin çözümünde kullanabilirsiniz.
* BEYAZ SİRKE
İPEKSİ SAÇLAR
Reklamlarda sürekli duyuyoruz "ipeksi saçlar"ı. Ona sahip olmak içinse yapmanız gereken tek şey bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırıp tüm saçlarınıza uygulamak. 10 dakika beklemeniz yeterli.
SİGARA KOKUSU
Elinizdeki sigara kokusundan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey bir kaseye beyaz sirkeyi koyup nereden sigara kokusunun gitmesini istiyorsanız orada bekletmek.
DAHA KALICI OJELER
Ojenin ilk katını sürmeden önce bir bardağın yarısı kadar sirkeye parmaklarınızı sokup 10 dakika bekletin. Daha sonra da ojeyi sürün. Ojenin ömrünün uzadığını fark edeceksiniz.
IŞIL IŞIL BANYOLAR
Sirkenin beyazlatıcı ve antibakteriyel özelliiğinden yararlanın. Bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırdıktan sonra bunu spreyle temizlenmesini istediğiniz bölgeye uygulayın. Parlayacak her yer!
HALILAR VE ZEMİN
1 bardak sirke ve 2 litre sıcak suyu karıştırın. Halıları temizlemek için önce sirkeyi sonra da küçük bir miktar deterjan uygulayın. Kurumaya bırakın ve bitti!
* ELMA SİRKESİ
YAŞLILIK LEKELERİNİ TEMİZLEYİN
Ölü hücreleri yok etmenizi ve cildinizin taze ve daha genç görünmesini de elma sirkesiyle sağlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı elma sirkesini yarım bardak suyun içine ekleyin ve bunu da pamuk ile cildinize uygulayın. 30 dakika cildinizde durması yeterli.
AKNE VE SİVİLCELERLE SAVAŞIN
Cildinizi yağdan arındıran elma sirkesi, ayrıca nefes almasını da sağlar.
CİLT TONUNU AYARLAR
1 yemek kaşığı sirke ve 2 bardak suyla bir pamuğu nemlendirin. Temiz ve kuru cildinize, göz çevresinden uzak tutarak uygulayın. Bunu her gece yatmadan önce tekrarlayın.
SİNEK ISIRIKLARINDAN KURTULUN
Elma sirkesinin yarayı iyileştirici ve antibakteriyel bir gücü var. Bunu kaşınmayı durdurucu olarak da kullanabilirsiniz.
KEPEKLERE SON
Bir bardağın çeyreği kadar elma sirkesiini yine bir bardağın çeyreği kadar suyla karıştırıp bir sprey kutusuna koyun. Daha sonra saçınıza bu spreyi ugulayın ve 15 dakika saçınızda kalmasını sağlayın. Ayrıca kullandığınız şampuana da biraz sirke ekleyebilirsiniz.
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