Dolabınızda duran sirkenin nelere iyi geldiğini görünce çok şaşıracaksınız

Mutfak raflarında öylece durmasına izin vermeyin, sirkeyi olabilecek birçok problemin çözümünde kullanabilirsiniz.

* BEYAZ SİRKE

İPEKSİ SAÇLAR

Reklamlarda sürekli duyuyoruz "ipeksi saçlar"ı. Ona sahip olmak içinse yapmanız gereken tek şey bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırıp tüm saçlarınıza uygulamak. 10 dakika beklemeniz yeterli.

SİGARA KOKUSU

Elinizdeki sigara kokusundan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey bir kaseye beyaz sirkeyi koyup nereden sigara kokusunun gitmesini istiyorsanız orada bekletmek.

DAHA KALICI OJELER

Ojenin ilk katını sürmeden önce bir bardağın yarısı kadar sirkeye parmaklarınızı sokup 10 dakika bekletin. Daha sonra da ojeyi sürün. Ojenin ömrünün uzadığını fark edeceksiniz.

IŞIL IŞIL BANYOLAR

Sirkenin beyazlatıcı ve antibakteriyel özelliiğinden yararlanın. Bir ölçek sirkeyle iki ölçek suyu karıştırdıktan sonra bunu spreyle temizlenmesini istediğiniz bölgeye uygulayın. Parlayacak her yer!

HALILAR VE ZEMİN

1 bardak sirke ve 2 litre sıcak suyu karıştırın. Halıları temizlemek için önce sirkeyi sonra da küçük bir miktar deterjan uygulayın. Kurumaya bırakın ve bitti!