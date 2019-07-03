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Dolandırıcılık şüphelisi jandarmanın yol kontrolüne takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Marmaris'te, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, yol araması yapan jandarma ekiplerince üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla yol araması yapan jandarmaya yakalandı.

Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, 48 T 5014 plakalı taksinin müşterisinin hareketlerinden şüphelendi.

Jandarma ekiplerinin aramasında üzerinden 44 bin 900 Amerikan doları, 7 altın bilezik, 8'er tam ve yarım cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, 1 büyük altın lira, 1 altın zincir ile 250 lira çıkan şüpheli A.E, para ve ziynet eşyalarının kaynağını anlatamayınca gözaltına alındı.

A.E, sorgusunda para ve ziynet eşyalarını, kendisini polis olarak tanıttığı Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Gülben ve Muharrem Kılıç çiftini kandırarak aldığını itiraf etti.

Şüpheli ayrıca Datça ilçesinde de tanımadığı bazı kişileri cep telefonlarından arayarak polis olarak tanıttığını ve dolandırıcılık yapmaya çalıştığını da anlattı.

Hakkında yasal işlem yapılan şüpheli A.E, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

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