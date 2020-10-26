Dolar/TL kuru haftaya rekorla başladı: 7,98

Ekonomist Mahfi Eğilmez TCMB'nin "aslında faizi yine sabit tutuyor gibi yaparak artırdığını" söyleyerek bu durumun riskleri azaltmadığını vurgulamıştı.

Analistler ve ekonomistler TCMB'nin kararını sürpriz olarak değerlendirmiş; piyasa faizinin, geç likidite penceresi faizi üzerinden yükseltilmesini eleştirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti.

TL, bu yıl Dolar'a karşı en çok değer kaybeden para birimleri arasında.

Türk Lirası, yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 25'ten fazla, Euro karşısında ise yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TCMB'nin başka bir evrende yaşadığını ve 2018'deki kur krizinden hiçbir ders çıkarmadığını" söylemişti.

Kur neden yükseliyor?

Merkez Bankası'nın 24 Eylül'de Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarması Türk Lirası'nı desteklemiş ve Dolar/TL kuru 7,70'li seviyelerden 7,50'lere kadar geri çekilmişti.

Ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ve Türkiye'nin Dağlık-Karabağ sorununa müdahil olması piyasalara da yansıdı, TL cinsi varlıklarda satış baskısı arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü Türkiye'nin S-400 füzelerini denediğini doğruladı, Cumartesi günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" diyerek eleştirdi.

Negatif reel faiz

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası'nın yüzde 10,25'lik politika faizi, hâlâ yüzde 11'in üzerindeki enflasyonun altında kalıyor.