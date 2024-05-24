Dolby Atmos nedir, ne işe yarar? Dolby atmos nasıl çalışır?

Müzik dinlerken, film izlerken, oyun oynarken ses kalitesinin ne kadar önemli bir unsur olduğu kullanıcılar tarafından bilinir. Bu eylemler sırasında bazen gerçeklikten kopmak ve kurgusal bir dünyanın içine dahil olmak isteyen kişiler oldukça yaygındır. Bunu mümkün hâle getirdiği iddiasıyla sık sık gündeme getirilen Dolby Atmos ise son dönemin en çok araştırılan konularından biri haline gelmiştir.

Dolby Atmos nedir?

Dolby Atmos ne demek sorusunun yanıtı olarak; Dolby Atmos, Dolby Laboratories tarafından geliştirilen bir ses teknolojisidir. Geleneksel surround ses sistemlerinden farklı olarak, Dolby Atmos, sesleri belirli hoparlörlerle sınırlamak yerine, üç boyutlu bir ses ortamı yaratır. Bu sayede sesler yukarıdan, aşağıdan ve yanlardan gelebilir, daha gerçekçi ve etkileyici bir dinleme deneyimi sunar.

Dolby Laboratories ses gürültü kodlama, gürültü azaltma ve sıkıştırma gibi konularda hizmet veren bir şirkettir. Dolayısıyla Dolby teknolojisi, telefon ve televizyon gibi akıllı cihaz şirketleri tarafından lisans bedeliyle kullanılır. Firmanın sunduğu teknolojik bir özellik olan Dolby Atmos; oyun oynarken, film veya dizi izlerken kullanıcılara 360 derece ses deneyimi hizmeti sunar. Bu teknoloji, gerçekçi bir deneyimi klasik hoparlörler yerine daha fazla ses kanalı kullanarak sunmaktadır. Bu sayede 360 derece verilen sesle birlikte gerçekçi bir deneyim yaşanabilir. Son dönemde üretilen televizyonlarda bulunan Dolby Atmos desteği sayesinde, ekrandaki ayak sesleri, ağaç dallarının kıpırdaması gibi pek çok içeriğin küçük detayları sanki o anda yaşanıyormuş gibi deneyimlenebilmektedir.

Dolby Atmos ne işe yarar?

Dolby Atmos, kişileri bir izleyici, dinleyici ya da oyuncu olmaktan çıkararak izledikleri duydukları ne varsa onu yaşıyor gibi hissetmelerini sağlar. Bu teknoloji ilk olarak sinemada kullanılmaya başlayıp, ardından ev sinema sistemlerinde, akıllı televizyonlarda ve akıllı telefonlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Dolby Atmos ses teknolojisi özelliğinden faydalanabilmek için içeriğin, cihazın ve dolayısıyla donanımın Dolby Atmos teknolojisine uyumlu olması gerekmektedir.

Dolby Atmos nasıl çalışır?

Dolby Atmos teknolojisi, çok sayıda hoparlörle birlikte çalışır. Bu hoparlörler kişileri üç boyutlu bir çember içerisine alacak şekilde yerleştirilir. İzleyicilerin arka tarafına, soluna, önüne, sağına ve tavan bölümüne çeşitli hoparlörler konumlandırılır. Bu sayede ekranda gerçekleşen olaylar sanki o anda yaşanıyormuş gibi algılanır.





