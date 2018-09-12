Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!

Günümüzde kozmetik uygulamalara talebin artması ve deneyimsiz veya uzman olmayan kişilerin bu uygulamalara başlamalarıyla, komplikasyonlarda ciddi artışlar gözlenmektedir. Bu komplikasyonlardan bazıları geçici olabilirken bazıları ise ciddi tedaviler gerektirir; hatta bazıları da ölümcül olabilmektedir. Sonuç her ne olursa olsun bu durum, kişide depresyonu ve toplumdan izolasyonu doğurmaktadır.

Bu yazı toplumu, dolgu enjeksiyonlarının basit bir şey olmadığı, işin uzmanı tarafından yapılması gerektiği ve olası yan etkileri hakkında bilgilendirmek için kaleme alınmıştır. Literatürde, meydana gelen komplikasyonların %77.5’inin, Plastik Cerrahlar ve Dermatologlar dışındaki hekimlerin, diş hekimlerinin, hatta doktor olmayan kişilerin illegal uygulamaları sonucu ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Dolgular deride çeşitli reaksiyonlara yol açarlar. Kızarıklık, şişlik ve hassasiyet çoğu hastada gelişir. Bu reaksiyonlar buz torbası konulduğunda çoğunlukla sekelsiz iyileşir. Ancak özellikle bu bölge anatomisine hakim olmayan kimselerce yapılan göz altı uygulamaları sonrasında “malar ödem” dediğimiz yanak bölgesinde bir şişlik meydana gelir ki aylarca devam edebilir. Yapılması gerekenden daha çok miktarlarda yapılmış olan bu yanlış uygulamanın tedavisi oldukça güçtür.