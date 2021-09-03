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Dolmuşun çarptığı köpek için dakikalarca kalp masajı yaptılar

03.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi'nde dolmuşun çarptığı sahipli köpek olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan köpeği o halde gören vatandaşların dakikalarca kalp masajı yaptığı öğrenildi.

Dolmuşun çarptığı köpek için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde ilerleyen dolmuş bir köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşlar sürücüye büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücünün aracı hızlı kullandığını ve köpeğe dikkat etmediğini söyleyerek polis ekiplerine şikayet etti.

OLAY YERİNDE KALP MASAJI YAPTILAR

Diğer yandan, köpeğin gözlerinin açmamasının ardından vatandaşlar köpeği tekrar hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ancak köpek yapılan kalp masajına tepki göstermedi. Ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sahibine getirildi. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

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(İHA)

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trafik kazası Zonguldak
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