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Doluya tutulan ailenin yardımına kahraman polis koştu

27.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da dolu yağışı sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu.Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde dolu yağışı sırasında Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağında kahraman trafik polisinin görevli olduğu noktada karşıdan karşıya geçen bir ailenin zor anlar yaşadığını gördü.

Diyarbakır’da dolu yağışı sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuklarının yardımına kahraman trafik polisi koştu.
Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde dolu yağışı sırasında Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağında kahraman trafik polisinin görevli olduğu noktada karşıdan karşıya geçen bir ailenin zor anlar yaşadığını gördü. Polis memuru ekip aracından inerek trafiği durdurdu. Anne ve çocuklarını karşıdan karşıya geçirmek için bir bebeği eline alan o kahraman polisin yardımı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

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